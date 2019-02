Politiet har fået oplysninger fra USA, Japan, Tyskland og andre lande i straffesag om entreprenørmaskiner.

I otte år har den daglige leder i et entreprenørfirma ikke villet tale med politiet om et påstået helt systematisk bedrageri over for en stribe leasingselskaber.

Og da straffesagen tirsdag med stor forsinkelse indledes i Københavns Byret, nøler den nu 48-årige og tiltalte daglige leder af FH Byg Aps. fortsat. Manden ønsker ikke umiddelbart at besvare spørgsmål.

- Han har haft for lidt tid til at forberede sig, forklarer forsvareren, advokat Jakob Lunøe.

På dommerpodiet er der overraskelse. Forsvareren har nemlig tidligere annonceret, at hans klient gerne vil udtale sig - endda i en grad, så det vil strække sig over 10 til 15 retsmøder.

- Jeg vil gerne vente til næste gang, siger den kraftigt byggede mand.

- Nej, det er retten, der bestemmer, hvornår du skal afgive forklaring, svarer retsformanden, dommer Pernille Kjærulff.

Sagen mod den tiltalte BH har været forsinket i fire år på grund af talrige sygemeldinger fra ham. Den oprindelige startdato var 8. januar 2015. Forleden, 8. februar, var sagen så omsider på retslisten igen, men BH blev atter syg.

Tirsdag møder han med stok i hånden dog frem med en mindre forsinkelse. Han hører anklageskriftet blive læst op og drikker af og til af en Pepsi på dåse.

Det handler om svindel med fiktive fakturaer på maskiner, som ikke eksisterer, og som har påført flere håndfulde leasingselskaber tab på i alt cirka 80 millioner kroner. Om momssvig for 7,3 millioner kroner. Og om grov afpresning mod en mand, som gennem fire år blev truet med vold til at betale BH i alt mellem fire og fem millioner kroner.

Offeret skød sig med en pistol 20. marts 2013. Afskedsbrevet, dokumenter fundet på mandens telefon og oplysninger fra vidner har fået anklagemyndigheden til at rejse tiltale, fortæller senioranklager Svend Boye Pedersen retten.

I forbindelse med efterforskningen af de påståede talrige bedragerier med entreprenørmaskiner har politifolk indhentet oplysninger hos producenter i Belgien, Tyskland, Italien, Sverige, Japan og USA.

Desuden er ansatte i leasingselskaber samt forhandlere og importører af maskiner blevet afhørt.

BH nægter sig skyldig i alle forhold i anklageskriftet. Det kan sagtens være, at mange af maskinerne faktisk eksisterer, lyder det fra forsvareren. Det er desuden tvivlsomt, om BH faktisk var ansvarlig. Endvidere har han intet haft med firmaets bogføring og dermed eventuelle momssvig at gøre. Og endelig afvises påstanden om afpresning.

Foreløbigt ventes det, at sagen vil lægge beslag på 60 retsmøder.

