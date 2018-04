Natten til torsdag har en mand røvet en Shell-tankstation i Brøndby.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi til BT.

»Vi får en overfaldsalarm fra Shell i Brøndby klokken 03.33, og da vi kommer frem, finder vi ud af, at der har været en inde med kølle og kniv og har truet sig til cigaretter og drikkevarer,« siger vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, Brian Munck.

Man har endnu ikke et ordentligt signalement af gerningsmanden, men satser på at få det, når man har set videomateriale fra stedet.

»Vi mangler noget videoovervågnning derudefra for at komme med et retvisende signalement. Vi ved, at det er en mand,« siger Brian Munck.