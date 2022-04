En 37-årig var mandag for Retten i Hjørring, anklaget for at have brugt 3,5 millioner på virtuelle hundevæddeløb.

Det skriver Nordjyske.

Men beløbet – som i sig selv lyder voldsomt – var ikke som sådan sagens omdrejningspunkt. Det var derimod, hvor beløbet kom fra.

Kvinden, som dengang var 33 år gammel og arbejdede på en tankstation i Pandrup, havde nemlig ikke selv finansieret gamblingen på de fiktive hunde.

Hun havde nemlig brugt spiludbyderen Cashpoint til at spille for, uden selv at lægge penge i kassen. Det betød, at der på et tidspunkt var en kassedifference i forhold til cashpoint-spillene, som alarmerede arbejdsgiveren.

Det stod klart, at det måtte være den pågældende kvinde, som havde krydret sine arbejdsdage med lidt ekstra spænding, fordi 93 procent af spillene fandt sted, når hun havde vagter.

Derfor måtte hun altså også troppe op i retten i dag, hvor hun blev idømt ét års betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste.

Når straffen ikke var hårdere, skyldes det, at mens kvinden godt nok har spillet for millioner, har hun haft held med en del af gamblingen. I hvert fald havde arbejdsgiveren ikke reelt lidt et tab i millionklassen.

Anklagen lød på et tab på 440.000 kroner, men den endelige dom lød på, at kvinden havde kostet 350.000.

Hun erkendte dog kun selv at have tabt 60.000 kroner.