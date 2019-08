Et større kemikalieudslip er sket i Humlebæk i Nordsjælland, hvor politi og brandvæsen lige nu er til stede.

Et kemikaliehold arbejder for at minimere skaden fra et udslip af stoffet etanolamin fra en tank. Politiet fik anmeldelse om skaden kl. 13.27, forklarer vagtchef Søren Bjørnestad til B.T.

»En tank er lækket, og de er i gang med at rense op. Vi arbejder med et estimat på omkring 650 liter etanolamin-opløsning,« siger han.

På videoen over artiklen kan du se, at beredskabet bærer en særlig dragt som sikkerhed, mens de arbejder på stedet.

Kloakken er afdækket nær tanken, så der ikke slipper mere af kemikalen derned. Foto: Steven Knap (BYRD) Vis mere Kloakken er afdækket nær tanken, så der ikke slipper mere af kemikalen derned. Foto: Steven Knap (BYRD)

»Stoffet kan være ætsende. Man skal have 50 meters sikkerhedsafstand fra sådan et stof, så når vi arbejder med det, skal man have åndedrætsværn og dragter på,« forklarer vagtchefen fra Nordsjællands Politi.

Han oplyser, at de vil være til stede i området i et par timer endnu for at begrænse udslippet.

Man har for eksempel afdækket kloakken i nærheden, så der ikke kan løbe mere af stoffet derned.

Opdateres...