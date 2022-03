Flere køretøjer fra Beredskabet har været i gang med at slukke en industribrand.

Det oplyser Nordjyllands Beredskab på Twitter.

Over for B.T. sagde Beredskabets pressevagt, at der »arbejdes på højtryk«.

Helt konkret er der tale om brand i en tank med rapsolie på Kvisselholtvej i Agersted, Nordjylland.

Ud over Station Dronninglund blev endnu en tankvogn tilkaldt, og mere skumvæske var på vej fra Station Aalborg.

Nordjyllands Politi har været på stedet og beretter, at det kun er selve tanken, der er ild i – den har således ikke bredt sig.

Ifølge politiet er tanken formentlig selvantændt.

Nordjyllands Beredskab melder på Twitter, at branden klokken lidt over 14 meldes slukket, og at beredskabet er på vej retur.