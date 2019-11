Tanja Andersen glemmer aldrig natten til 11. marts 2018. Det var den nat, hvor politiet bankede på hendes dør og fortalte, at hendes eneste søn ikke levede længere.

Først følte hun en overvældende sorg og et enormt chok. Men som tiden gik, der begyndte vreden også at vokse i hende. Hendes søn Marcus var sandsynligvis blevet reddet, hvis ikke alle omkring ham havde svigtet.

Det gælder ikke mindst politiet. Det vender vi tilbage til. Først ser vi på, hvad der skete den aften.

Du kan se hele første afsnit af 'Genåbnet' i toppen af denne artikel.

Midt om natten banker det på døren hjemme hos Tanja. Udenfor står to betjente. Da vidste hun, at der var noget helt galt.

»De spørger, om jeg kender Marcus Elias Andersen. Om det er min søn,« siger Tanja og fortsætter:

»Ja, det er det, siger jeg så.«

Herefter får Tanja den værste besked, som et menneske kan få.

»Så siger de så, at de beklager, men min søn han er... ja, han var død,« siger Tanja, som kæmper med at få ordene ud.

Hvad Tanja ikke vidste på det tidspunkt var, at Marcus var død under groteske omstændigheder. Han blev langsomt dårligere i en lejlighed, hvor flere af hans kammerater var til stede, hans kærestes mor var til stede, og politiet var endda forbi og undersøge lejligheden, mens hans liv var ved at ebbe ud. Ingen hjalp ham.

Tværtimod så optog en af de tilstedeværende unge en video med den døende dreng, som han lagde på Snapchat. Her blev Marcus ikke hjulpet, men i stedet hånet. Han blev også sparket og slået i løbet af aftenen.

Hans kæreste, Liv, blev også dårlig af en overdosis, men trods de to unges tilstand, så reagerede Niccoline, Livs mor, ikke. Hun talte de unge fra at ringe til alarmcentralen.

Det kostede dem begge livet. Liv fik hjertestop og efterfølgende hjerneskade, men døde ti måneder senere. Marcus mistede livet samme nat. Han var svært forgiftet af metadon, men døde faktisk af en rift i milten, som han muligvis havde pådraget sig i forbindelse med den vold, som han blev udsat for.

Men klokken 22:15 den aften - netop på et tidspunkt, hvor Marcus var alvorligt syg, men måske kunne være blevet reddet, ankommer to betjente til lejligheden. De leder efter en dreng, som er meldt savnet af sin far.

Betjentene finder drengen, men ser også, at der er flere påvirkede børn i lejligheden. De ser, at den eneste voksne, nemlig Livs mor, virker påvirket, samt Liv selv ligger og sover dybt i en seng, mens hun snorker på en særlig måde, som man ofte ser i forbindelse med overdosis. De undersøger IKKE toilettet, hvor Marcus ligger hjælpeløs og døende.

Betjentene går igen uden at foretage sig yderligere. Havde de kigget på badeværelset i den treværelses lejlighed, så havde de opdaget Marcus. Det er vreden over det svigt, som stadig sidder i Tanja den dag i dag.

»Jeg er vred over det hele, faktisk. Både på dem, som var i lejligheden og ikke gjorde noget for at hjælpe Marcus. Men jeg er også vred over, at politiet ikke har gjort deres arbejde. Hvis de havde kigget lejligheden ordentligt igennem og spurgt efter Marcus, så kunne han måske være blevet reddet,« siger Tanja til Genåbnet.

Michael Sahl Nielsen, der har været Tanjas advokat, er hård i sin kritik mod politiet.

»Det er et monumentalt svigt i forhold til, hvad man normalt kalder godt politiarbejde,« siger han til Genåbnet.

Genåbnet har forsøgt at kontakte Københavns Politi for en kommentar, men politiet ønsker ikke at medvirke. De henviser til, at der stadig verserer en klagesag om politiets ageren den aften i Den Uafhængige Politiklagemyndighed.