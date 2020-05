Midt i sit køkken står en ung mand. Det er morgen, og han sætter noget musik på. Hård techno. Så begynder han at danse.

Det hele bliver livestreamet af hans telefon, der står på køkkenbordet og filmer ham. 29 personer ser med.

Vi er i en af landets største Facebook-grupper med titlen 'Den Globale Hyggegruppe'. En gruppe, der 'aldrig sover' og er 'home of the live-shows', som det hedder i beskrivelsen. Eller med andre ord: en gruppe med det simple formål, at medlemmerne livestreamer sig selv til underholdning for andre – ofte i timevis flere gange om dagen.

»Jeg viser alt. Både når jeg drikker, ryger hash, eller hvis jeg er ude at rejse. Folk skal føle, at de er en del af mit liv,« fortæller 'livestreameren' Tanja Krabbe, der er et af gruppens godt 50.000 medlemmer.

Vi kæmper om at få hinandens seere Tanja Krabbe

Og man fornærmer ikke nogen ved at kalde hende en af gruppens mere aktive 'livestreamere'. Så aktiv, at hun af og til går live op mod 10 gange om dagen.

»Så fortæller jeg bare lidt om mit liv og ryger en pind, hvis det er det,« fortsætter 45-årige Tanja Krabbe, inden hun i samme åndedrag medgiver, at det her 'live-halløj' kan være et mærkværdigt fænomen for udenforstående.

Alligevel er der en ganske god forklaring på hendes og andres behov for at livestreame sig selv, mener hun.

Men inden vi kommer til den forklaring, så lad os kigge lidt nærmere på de livestreams, der møder en, når man melder sig ind i 'Den Globale Hyggegruppe' og i den konkurrerende gruppe 'International Hyggegruppe', der har omtrent samme antal medlemmer.

Tanja Krabbe i en af sine livestreams. Foto: Screendump fra livestream Vis mere Tanja Krabbe i en af sine livestreams. Foto: Screendump fra livestream

En mand iklædt en ternet skjorte livestreamer sig selv fra en Netto-butik, mens han synger med på Rollo & Kings monsterhit 'Ved du, hvad hun sagde?'. 90 personer ser med.

Et rul på computermusens hjul nedad, og en ung kvinde toner frem. Hun har været 'live' i mere end en time og sidder med en joint i hånden, mens hun fortæller om, at hun er blevet overfaldet.

Store dele af hendes live går også med, at hun blot sidder tavst og ser fjernsyn. 127 personer ser med.

I en anden live har en kvinde netop afdækket med malertape på en væg, inden hun vil male den, og vi skal ikke mere end ganske få dage tilbage for at finde en ganske spektakulær live, der forargede en hel del mennesker, i en tilsvarende gruppe, hvor en kvinde påstod, at hun var ved at blive voldtaget. 1.000 personer så med.

Det er en slags terapi

Og så er der Tanja Krabbes mange livestreams.

En stor del af dem er en slags 'spørg mig om alt'-lives, hvor hun svarer på spørgsmål fra de omkring 100-300 seere, som hun efter eget udsagn har. Og så er der dem, hvor hun går i clinch med andre såkaldte livestreamere.

»Der er nogle intriger, og vi kæmper om at få hinandens seere. Andre nævner eksempelvis mit navn i deres live og siger noget dårligt om mig for at få flere seere. Jeg er også blevet truet på livet flere gange,« fortæller hun.

Det lyder til at være ret ubehageligt. Hvorfor fortsætte med det, når man bliver truet?

»Når jeg er live, så glemmer jeg, at jeg har ondt,« siger Tanja Krabbe, der er førtidspensionist, og fortsætter:

»Det kan være en slags terapi for mig, og jeg føler selv, at jeg har gode ting at sige.«

'Klaphatte vil lave mig om'

Man skal ikke kigge lang tid i de to grupper, før man falder over 40-årige Kathrine Joni Skov fra Aalborg.

Hun er aktiv med både livestreams og ikke mindst forskellige opslag i de to 'hyggegrupper'.

Screendump fra en af Kathrine Joni Skovs livestreams. Foto: Screenshot Vis mere Screendump fra en af Kathrine Joni Skovs livestreams. Foto: Screenshot

»Det er ren og skær underholdning, og når jeg går live, så taler jeg bare om vejret eller noget andet, og så kan folk spørge mig om ting. Jeg kommer i kontakt med alle mulige mennesker,« fortæller Kathrine Joni Skov, der samtidig understreger, at hun i modsætning til mange andre ikke sidder og ryger hash – og i det hele taget er modstander af det.

Men kigger man kommentarfeltet til nogle af Kathrine Joni Skovs opslag igennem, vil man også hurtigt opdage, at omgangstonen i de to grupper generelt er meget ondskabsfuld.

Det er imidlertid ikke noget, der rører den 40-årige nordjyde.

»Jeg er ligeglad med, hvad de synes om mig, og ingen skal lave om på mig, selv om nogle af de der klaphatte gerne vil. Det er også derfor, at jeg fortsætter med at lave lives, for ellers ville jeg føle, at de vinder,« fortæller hun videre.

Kommentarer til nogle af Kathrine Joni Skovs opslag. Vis mere Kommentarer til nogle af Kathrine Joni Skovs opslag.

Og ligesom Tanja Krabbe har Kathrine Joni Skov modtaget trusler fra andre medlemmer i gruppen.

»Ikke dødstrusler, men der er nogle, der har skrevet til mig, at de vil komme forbi mig og få en god snak, som man siger,« fortæller hun og tilføjer:

»Men det vifter jeg bare af skulderen. De mennesker kan jeg ikke tage seriøst.«