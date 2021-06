Det forsvandt i løbet af sekunder på Tuborgvej en fredag i januar 2016.

Livet.

Tanja Hansens historie handler om den måde, hun klarer manges værste mareridt. Men før vi når glæden for livet, skal vi forbi den mørkeste dag i den 43-åriges kvindes liv.

Datteren Ronja Hansen var blot 19 år, da hun blev ramt af en fatal ulykke. Landevejen var spejlglat, og Ronja uerfaren bag rattet – pludselig var bilen ikke længere under hendes kontrol, og den 19-årige pige endte frontalt i et træ i vejsiden.

Træet har fungeret som mindeplads, men der har været problemer undervejs: Ifølge Tanja blev mindepladen fjernet sammen med blomsterne periodisk. Vis mere Træet har fungeret som mindeplads, men der har været problemer undervejs: Ifølge Tanja blev mindepladen fjernet sammen med blomsterne periodisk.

Træet har sidenhen vokset sig ind i Tanja og hendes families liv.

»Det bærer livet fra hende. Det var det sidste sted, hun var i live,« siger Tanja Hansen til B.T.

Myndighederne mener, at Ronja Hansen mistede livet klokken 15.40.

Klokken 16 fik Tanja Hansen besøg af politiet. De kunne fortælle, at Ronja var død. Den ældste i søskendeflokken på syv var død på stedet.

Her er Tanja Bruun Hansen med alle sine børn. Ronja står bagerst. Vis mere Her er Tanja Bruun Hansen med alle sine børn. Ronja står bagerst.

I dag fortæller moderen, at hendes datter døde, før hun overhovedet opfattede, at hun var kørt galt. Men på den skæbnesvangre dag gav intet mening.

»Min første tanke var, at jeg skulle ind og redde hende,« siger Tanja Hansen til B.T.

Hun løb ind til naboen og fortalte, at Ronja var død, og at hun måtte tage til Holbæk Sygehus. Der var allerede bestilt pizza til de andre unger, og Tanja kom tilbage snart, så det ville være perfekt, hvis naboen lige ville have et øje på dem.

»Min nabo begyndte jo at græde, da jeg fortalte det. Jeg tænkte bare: 'Hvad græder du for?' Jeg havde slet ikke rigtig forstået, at Ronja var død. Jeg var i chok,« forklarer Tanja.

Familien har besøgt træet, som man en ville en god ven. Nu flytter det hjem i haven i en ny form. Vis mere Familien har besøgt træet, som man en ville en god ven. Nu flytter det hjem i haven i en ny form.

Dødsfaldet blev beskrevet i lokale og landsdækkende medier, heriblandt B.T.

Alle vidste, hvilken sorg Tanja Hansen pludselig stod med.

Støtten var enorm, da den sidste afsked skulle tages med Ronja. Familien vidste nøjagtig, hvordan hun ville herfra.

»Det er noget, vi taler om herhjemme. Så vi vidste, at Ronja ikke ville begraves. Hun ville brændes og strøes på vand. Hun blev til en havfrue, taler vi om,« husker Tanja Hansen, der selv stod for bisættelsen.

Familien valgte at dele tuscher ud til de fremmødte, så man kunne skrive Ronja en afsked. På billedet ses Ronjas lillesøster Silja. Vis mere Familien valgte at dele tuscher ud til de fremmødte, så man kunne skrive Ronja en afsked. På billedet ses Ronjas lillesøster Silja.

Ronja blev strøet ud over Sejerø Bugt. Der er intet gravsted, familien kan besøge, men træet, der tog livet af Ronja, er i stedet blevet til hendes minde.

Familien Hansen har besøgt træet utallige gange siden 8. januar 2016, hvor Ronja ramte det. På nogle måder er det blevet ligesom at besøge Ronja – da lillesøster Ofelia skulle konfirmeres tre måneder efter dødsulykken, var familien også forbi træet.

»Det var det smukkeste træ på hele Tuborgvej.«

Til Ronjas lillesøster Ofelias konfirmation blev der også taget et billede ved mindestedet. På billedet ses fra venstre til højre: Frederik, der var kæreste med Ronja, står med Silja. Ved siden af står lillesøster Freja med Trasja i armene. Efter konfirmanden Tanja med med Sasja i armene og til sidst lillebror Benjamin. Vis mere Til Ronjas lillesøster Ofelias konfirmation blev der også taget et billede ved mindestedet. På billedet ses fra venstre til højre: Frederik, der var kæreste med Ronja, står med Silja. Ved siden af står lillesøster Freja med Trasja i armene. Efter konfirmanden Tanja med med Sasja i armene og til sidst lillebror Benjamin.

Ronja Hansen gik i 3.G på Odsherred Gymnasium, da hun kørte galt. Med fem måneder til dimission og studenterkørsel havde Ronja allerede fået målt sit hoved og bestilt hue, men hun nåede aldrig selv at prøve den.

Det var en klassekammerat, der endte med at aflevere Ronjas hue til Tanja Hansen.

Midt i al sorgen og savnet bestemte Tanja Hansen sig for, at Ronjas forliste dimission skulle markeres

Hun planlagde et klassisk stop på klassens studenterkørsel – det var bare ikke hjemme hos familien, men i stedet der, hvor Ronja sidst var i live.

»Vi mødtes med vognen og skålede ved træet.«

Det både smukke og særprægede billede blev taget, da Ronjas klasse kørte studenterkørsel blot fem måneder efter hendes død. Vis mere Det både smukke og særprægede billede blev taget, da Ronjas klasse kørte studenterkørsel blot fem måneder efter hendes død.

I dag står Ronjas træ ikke længere på Tuborgvej. Det er blevet fældet af kommunen, da man skulle lave cykelsti.

Tanja Hansen skrev til kommunen, da hun fik nyheden.

»Egentlig så jeg helst, at det blev stående og levede videre på sin plads. Men det mest forfærdelige ville være, hvis det bare blev fældet og smidt væk,« siger hun.

Derfor ligger træet i skrivende stund i Familien Hansens indkørsel, hvor det tørrer. En træskulptør er også kontaktet og i gang med at lave en skitse.

Det hele skal dog være præcist planlagt, inden saven sættes til træet.

»Vi har jo kun ét forsøg. Det skal være rigtigt første gang,« siger Tanja Hansen.

Træet ligger nu i familiens indkørsel, hvor det tørrer, indtil skulptøren går i gang. Vis mere Træet ligger nu i familiens indkørsel, hvor det tørrer, indtil skulptøren går i gang.

Alt taget i betragtning har familien helet godt, efter Ronja forlod dem.

»Ronja døde i en soloulykke. Hun tog ikke nogen med i døden, og det var ikke en andens skyld, at hun kørte galt.«

»Det var ingen skyld, det skete bare. Jeg tror, det er nemmere at håndtere, end hvis det havde været en spritbilist.«

Frontal ulykker dræber flest Havariakommissionen er i skrivende stund ved at undersøge frontalulykke, da det en af de mest dødelige ulykketyper. I 2019 døde 199 personer i trafikken. Heraf var 41 tilfælde en frontalkollision, hvilket svarer til 20 procent. Ni ud af ti frontalulykker sker uden for en byzone, hvorfor undersøgelsen også fokuserer på landevejene. Undersøgelsen forventes at ligge klar i 2022.

Indtil videre er planen, at træet skal laves om til en slags totempæl. Alle motiverne er ikke fundet endnu, men det er sikkert, at Ronjas yndlingsdyr, egernet, skal på.

Og så selvfølgelig en havfrue.

Tanja har forståelse for dem, der prøver at forstå hendes tab og sorg og måden, familien har bearbejdet tabet på.

Men det er umuligt.

»Man kan ikke sætte sig ind i det, og det skal man heller ikke.«