En tandlægekædes varemærke blev krænket, da en konkurrent brugte deres navn i søgeord på Google.

Østre Landsret tilkender tandlægekæden Godt Smil en erstatning på 250.000 kroner for en varemærkekrænkelse, som kæden Nord-Smil er blevet dømt for at begå.

Det skriver landsretten i et domsresume på sin hjemmeside.

Sagen er nærmere bestemt anlagt mod tre af Nord-Smils afdelinger.

Landsretten vurderer, at varemærket er blevet krænket fra 1. januar 2021 til 5. september 2021 ved at konkurrenten brugte søgeordene "Godt Smil" på Google.

Sagen var en ankesag, da Sø- og Handelsretten også vurderede sagen sidste år.

Østre Landsret skriver på sin hjemmeside, at Godt Smil krævede en erstatning på sammenlagt to millioner kroner.

Ifølge Sø- og Handelsretten skulle firmaet tilkendes erstatning på 100.000 kroner for en krænkelse fra 15. august til 5. september 2021.

Men Østre Landsret forhøjede erstatningen, og hvor længe varemærket blev krænket.

Ud over, at krænkelsen varede længere, vurderede Østre Landsret ikke, at Nord-Smil skulle tildeles et påbud i videre grad, end de allerede blev i Sø- og Handelsretten.

Ud fra sagen vurderer landsretten ikke, at der er nogen grund til at antage, at varemærket er benyttet af Nord-Smil efter 5. september 2021.

Der er ikke heller ingen grund til at antage, at kæden har planer om at bruge varemærket igen.

/ritzau/