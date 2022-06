Lyt til artiklen

Et mærkværdigt tyveri fandt lørdag sted i det aarhusianske.

Her blev en 40-årige udenlandsk mand tilbageholdt af en vagt i en butik.

Det skete lørdag 13.59 på Ryesgade i Aarhus.

Det viste sig, at manden havde gemt tandbørstehoveder for over 6000 kroner i sin rygsæk.

Han havde derefter forladt kasseområdet uden at betale.

Det skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Politiet kom efterfølgende til stedet, og manden blev anholdt og taget med på politigården.

Udover en bøde afventer manden nu en afgørelse fra Udlændingestyrelsen.