Da en ældre kvinde onsdag eftermiddag blev ringet op, præsenterede personen i den anden ende af røret sig som værende Frederik.

De to endte med at tale sammen i 42 minutter – men det var først bagefter, at det gik op for kvinden, hvad der var sket.

For 'Frederik' viste sig at være en udspekuleret svindler.

Det fremgår af Midt- og Vestsjællands Politis døgnrapport, hvori det beskrives, at man kl. 16.50 onsdag modtog en anmeldelse fra en datter til en 79-årig kvinde i Jyllinge.

Hun var blevet ringet op af 'Frederik', der udgav sig for at være bankmedarbejder i Nordea.

Manden fortalte, at kvindens kort var blevet misbrugt, så den ældre kvinde blev opfordret til at lægge sit kort i en kuvert, som en mand ville komme og hente hjemme hos hende.

»Hun oplyste koden til manden i telefonen med forvisning om, at de nu sørgede for at få kortet spærret,« oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

De to nåede at tale sammen i knap tre kvarter, og undervejs spurgte manden også ind til kvindens NemID, hvor den 79-årige dog svarede, at »det klarede hendes datter«.

En mand – der beskrives som 20-25 år, brun i huden, med mørkt, kort hår og skægstubbe – kom efterfølgende og hentede kvindens kort.

»Efterfølgende ringede kvinden til sin datter, som straks fattede mistanke og spærrede kortet, men der var ifølge banken allerede hævet 15.000 kroner,« oplyser politiet i døgnrapporten.

Datteren anmeldte også sagen til politiet, som har afhørt den ældre kvinde om hendes oplevelse.

»Politiet efterforsker nu sagen for at forsøge at finde frem til bedragerne,« lyder det.

Det er langt fra den første af den slags sager, og politiet har tidligere rådet til, at man aldrig giver sine private oplysninger ud på den måde.