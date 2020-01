Brugerne af stormoské i København blev torsdag mødt med synet af racistisk graffiti på facaderne.

Moskéen i Rovsingsgade i København er blevet udsat for hærværk - formentlig i løbet af natten til torsdag

Således blev brugerne torsdag mødt med synet af racistisk graffiti på to af moskéens mure.

Sagen har rystet både ledere og brugere af moskéen. Det siger talskvinde Somaia Hamdi.

- Jeg er dybt rystet over det, der er sket. Og det er ikke kun mig, men hele ledelsen og brugerne af moskéen, der føler en vis utryghed og nervøsitet over, hvad det næste mon kan være, siger hun.

Københavns Politi efterforsker sagen efter at have fået en anmeldelse torsdag eftermiddag.

Foreløbig er der ingen mistænkte i sagen.

Stedet kendes som Moskéen i Rovsingsgade, Khayr el-Barriya-moskéen eller Hamad Bin Khalifa Civilisation Center.

Ifølge Somaia Hamdi har hærværket været med til at skabe utryghed blandt brugerne af moskéen.

- Folk er nervøse for, hvad det næste skridt kan være. Man ved aldrig, hvem der kan stå bag sådan en gerning, siger hun.

- Jeg vil nødig gå ind i det, for man ved aldrig, hvad der kan ske, men man har jo set, hvad der er sket i andre lande. Man ved aldrig, hvilke bagtanker sådan nogle mennesker har.

Somaia Hamdi understreger, at både ledelse og brugere af moskéen vil reagere på hændelsen med "åbenhed".

- Mudderkastning nytter ikke noget. Vi vil tage tingene med åbenhed, hvilket vi altid har stået for. Derfra må vi tage det skridt for skridt og prøve at forstå, hvorfor man har det behov, siger hun.

- Vi er alle medborgere i samfundet, og vi skal kunne rumme hinanden, og selv om vi er uenige, så skal vi respektere hinanden.

/ritzau/