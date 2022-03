»Hverdagen er vendt tilbage, men det er lommetyvene desværre også,« konstaterer Københavns Politi.

I årets første syv uger har politikredsen modtaget tre gange så mange anmeldelser om lommetyverier som i samme periode sidste år.

Konkret blev der til og med uge syv sidste år indgivet 247 af den slags anmeldelser. I år ligger det tal på 732.

»Lommetyvene udnytter, at vi måske ikke længere har den samme opmærksomhed på at holde afstand, som vi havde i perioden med covid-restriktioner.«

»Derfor opfordrer vi alle til at være særligt opmærksomme, når de er steder med mange mennesker og dermed også med mulige lommetyve,« siger leder af afdelingen for berigelseskriminalitet i Københavns Politi, vicepolitiinspektør Lars Feldt-Rasmussen.

Det er særligt trafikknuder som Hovedbanegården og Nørreport samt i menneskerige områder som gaderne omkring Strøget.

Netop de områder har politiets da også særligt fokus på i indsatsen mod dem, der ikke kan holde fingrene ude af andre menneskers tasker og lommer.

En indsats, som DSB bidrager til.

»I DSB er det ikke kun sikkerheden på togrejsen, der er vigtig, men vi er også opmærksomme på, at vores kunder generelt har en tryg rejseoplevelse.«

»Derfor samarbejder vi selvfølgelig blandt andre med Københavns Politi og Københavns Kommune om den løbende indsats mod lommetyve, ligesom vores egne medarbejdere på stationerne også har fokus på det hver dag,« siger Charlotte Saltoft Kjærulff, Kundechef i DSB Kommerciel.

Fra Københavns Politis side konstaterer man, at selvom antallet af lommetyverier er steget en del sammenlignet med sidste år, ligger niveauet stadig under det, man så forud for coronapandemien.

Ikke desto mindre deler man – igen – nogle gode råd til at undgå af blive offer for tyveri, mens man færdes ude. De lyder: