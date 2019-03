Det kan blive dyrt, hvis man kører bil, når man ikke har noget kørekort - især hvis man gør det flere gange.

En 29-årig mand fra Thisted måtte lære det på den hårde måde, da politiet for tredje gang kunne konstatere, at han kørte bil, selv om han havde mistet førerretten.

Det kostede ham nemlig en splinterny bil til godt en halv million kroner, skriver TV 2 Nord.

»Hans problem er, at han har købt bilen tidligere i marts måned. Den har kun kørt 853 kilometer og koster minimum 400.000 fra ny,« fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Jens Claumarch, til TV 2 Nord.

Lige et godt råd her på en lørdag aften.

Husk at erhverve kørekort, inden du køber en Toyota RAV 4 m. automatgear.

Vi har d.d. beslaglagt en RAV 4, som kun har 850 km på km-tælleren. Ejeren havde glemt at erhverve kørekort, og er i dag blevet sigtet for 3. gang. #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) 23. marts 2019

Den dyre bil skal nu sælges på auktion, forklarer Jens Claumarch videre til TV 2 Nord, og beløbet, som den ender med at blive solgt for, ryger direkte ned i statskassen.

Manden har ifølge TV 2 Nord protesteret mod, at hans bil er blevet konfiskeret.

Derfor skal retten nu tage stilling til, om beslaglæggelsen er i orden.

Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi var der tale om en Toyota RAV4 med automatgear.