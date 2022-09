Lyt til artiklen

Sent tirsdag aften havde politiet mistanke om, at et indbrud ville finde sted netop den aften.

På baggrund af en længere efterforskning af en række indbrud forskellige steder i landet tydede meget på, at indbrudstyve ville slå til ved en virksomhedsadresse i Vesthimmerland.

Og ganske som ventet dukkede flere ubudne gæster op. Hvad de ikke vidste var, at adskillige patruljer stod klar til at tage imod dem.

»Flere personer ankom ved midnatstid til stedet i bil, hvorpå de – maskeret – gik i gang med bryde en port ind til virksomheden op. Det lykkedes dem at komme ind. Og så besluttede vi at slå til,« siger politikommissær Ulf Munch-Sørensen.

Herefter gik det stærkt.

Bilen med chauffør flygtede fra stedet, hvorfor politiet satte efter, men bilen blev fundet efterladt på en nærliggende mark.

Takket være en skarp hundepatrulje lykkedes det politiet at finde frem til én af gerningsmændene, en 23-årig mand fra Rumænien, som nu er anholdt.

Politiet har mistanke om, at han er en del af en østeuropæisk tyvebande, som har begået en del kriminalitet i Nordjylland, Østjylland og på Fyn. Flere politikredse har således bistået efterforskningen.

»Vi fik anholdt en mistænkt i sagen, og de øvrige mistænkte er nu klar over, at politiet er på sagen og ånder dem i nakken, så det er min formodning, at deres ulovlige aktiviteter kraftigt begrænses i den kommende tid,« siger Ulf Munch Sørensen, der dog understreger, at politiets intensive efterforskning i sagen fortsætter.

Flere virksomheder, primært i industriområdet, har været udsat for indbrud, og der er blandt andet stjålet parfume, it-udstyr og tøj, ligesom der også ved andre lejligheder er stjålet store mængder af metaller, som kobber, messing, aluminium og bronze.

Den 23-årige rumæner blev fremstillet i grundlovsforhør torsdag og varetægtsfængslet i fire uger. Sigtet for indbrudskriminalitet. Og nu sender politiet en bøn til borgere.

»Ring straks til os på 114, hvis man for eksempel er i et område med større virksomheder, og man ser noget mistænkeligt. Det kunne for eksempel være nogen, der ser ud, som om de holder vagt – eller 'hænger ud' i flere timer samme sted.«

»Tøv ikke. Bare ring,« lyder det fra politikommissæren.