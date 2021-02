40.

Så mange gange måtte Københavns Politi hive bødeblokken frem tirsdag aften og natten til onsdag.

Politikredsen kunne konstatere, at hele 40 personer, ved to forskellige sammenkomster, var for mange samlet og dermed brød de aktuelle coronarestriktioner for forsamlinger på mere end fem personer.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Tirsdag aften måtte en patrulje rykke til Brønshøj, hvor 15 personer var samlet i en spilleklub.

Og senere var den gal igen. Trods vintervejret var 25 unge samlet til fest i Øresundsparken, og det lykkedes at sigte samtlige tilstedeværende.

Det betyder, at de 40 personer modtager en bøde på 2.500 kroner hver.

I den forgange weekend måtte Midt- og Vestjyllands Politi rykke ud til en lignende episode i Ikast, hvor 12 personer var samlet til en fest.

»Det er fuldstændig tåbeligt. Folk ved det godt,« sagde Anders Olesen, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, i den forbindelse til B.T. og tilføjede:

»Det her handler ikke kun om sundhed, men også om samfundssind. Vi tolerer det ikke, og det kan ikke komme bag på dem. Men de må have kalkuleret med risikoen.«