Flere gange har en mand kørt bil med alkoholen brusende i blodet og en voldsomt høj promille.

Det har nu endt med at koste ham kørekortet de kommende ti år.

Det skriver TV 2 Fyn.

Første gang, den 52-årige mand blev snuppet, var i juni 2018, hvor vidner havde ringet til politiet, fordi de havde set, at han tilsyneladende kørte i påvirket tilstand i Aarup på Fyn.

En blodprøve viste senere, at han havde en promille på mere end 2,0.

Det stoppede ham dog ikke fra at gøre det igen, skriver TV 2 Fyn. Nogle måneder senere - i oktober samme år - blev manden stoppet i et rutinetjek, og endnu engang viste hans promille sig at være på mere end de 0,5, som er den tilladte grænse.

Da manden mandag blev dømt i Retten i Odense, lød straffen, at han mister sin førerret i ti år, skal fire måneder i fængsel og skal betale en bøde på 21.000 kroner, ligesom hans to biler er blevet konfiskeret.

»Vi vil gerne gøre opmærksom på, hvor farligt det er. Forleden var der jo for eksempel en spritbilist i Italien, der kørte ind i en gruppe turister. Det dræbte 6 og kvæstede 11. Heldigvis er der ikke sket uheld i forbindelse med den her sag, men det er utroligt farligt,« siger anklageren i sagen, Torben Klose, til TV 2 Fyn.