En 21-årig mand nervøs i en sådan grad, at politiet blev opmærksomme på ham, skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

Her fremgår det, hvordan en patrulje omkring 22.15 lørdag aften gennemførte et rutinetjek på Rådhusgade i Odder, hvilket ifølge døgnrapporten viste sig at være en god idé.

Bag rattet sad omtalte 21-årige mand, som virkede meget nervøs ved politiets tilstedeværelse, og da betjentene mistænkte, at han havde stoffer i bilen, blev den ransaget, og den 21-årige blev visiteret.

I bilen var der gemt flere små salgsposer med kokain, og betjentene fandt også flere pengebundter gemt under bilens førersæde.

Efterfølgende blev der ransaget på den 21-åriges bopæl, hvor der yderligere blev fundet lidt over 40 gram kokain.

Både kokain og kontanter blev beslaglagt, og den 21-årige blev anholdt og sigtet for besiddelse af kokain med henblik på salg.

