»Vi føler os som gidsler, og vi er i chok.«

Sådan lyder opråbet fra Christianias fællesråd efter onsdagens skuddrab af en 23-årig mand. De ser ikke længere en anden udvej end en legalisering.

»Politiindsatsen har ikke kunnet løse det. Så hvilken anden løsning er der end en legalisering? Vi kan ikke se den,« lyder det fra Mette Prag, der er en del af Christianias fællesråd.

»Det er tragisk, at politikernes fejlslagne strategi endnu engang har bragt et offer i det illegale hashmarked. Og vi vil ikke lægge gade til det længere.«

Hun understreger, at de føler sig magtesløse og ikke selv kan løse problemet.

»Det er jo en banderelateret bod for pokker. Hvordan skal vi som almindelige mennesker hamle op mod det. Vi har prøvet i mange år. Men nu er det nok.«

Den brutale likvidering har sendt chokbølger gennem Christiania og hele Christianshavn.

»Det er ikke rart, at nogen henretter nogen, hvor man bor. Jeg synes, det er virkelig væmmeligt,« lød det fra Hulda Mader, der er talsperson for Christiania.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

En bekymret mor, der bor på Christianshavn understreger, at Christiania er et »samfund i samfundet, men vi andre bor altså også omkring og her er utrygheden høj.«

Hendes barns skole ligger blot 100 meter fra Christianias hovedindgang. Derfor har børnene direkte udsyn til, hvad der sker.

»Er det virkelig en vildfaren kugle, der rammer et barn, der skal til, før der sker noget?«

Også blandt christianitterne kan man mærke magtesløsheden fylde.

»Det er jo bare meningsløst,« lød det fra en beboer, da B.T. torsdag var til stede.

»Jeg ved ikke, hvad man skal gøre ved det,« fortalte en anden til en af de betjente, der patruljerer gaden.

Ti timer efter det koldblodige drab blev en 29-årig mand anholdt og mistænkt for drab og ulovlig våbenbesiddelse. Nu er også en 31-årig mand anholdt og sigtet i sagen.

Skyderiet, der kostede den 23-årige mand livet, fandt sted kort før klokken 17.45 onsdag. Her var gerningsmanden gået helt tæt på den unge mand, der stod bag en hashbod i Pusher Street, og affyret adskillige skud mod offerets hoved.

Både den 29-årige mand og hans 23-årige formodede offer er i forvejen kendt af politiet som en del af det kriminelle miljø i København.

Efter grundlovsforhøret blev den 29 årige mand varetægtsfængslet i 13 dage.