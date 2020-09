Også andre steder i landet risikerer tågen at blive så tyk, at sigtbarheden kommer under 100 meter.

En tæt tåge indhyller onsdag morgen Københavnsområdet og Nordsjælland.

Sigtbarheden er ifølge Vejdirektoratet under 100 meter. Direktoratet advarer derfor trafikanter i området.

Hos Nordsjællands Politi fortæller vagtchef Stefan Andersen, at sigtbarheden er lav i politikredsen.

- Der er et varsel om tæt tåge fra DMI, men indtil videre så glider trafikken, fortæller Stefan Andersen kort før klokken 08 onsdag.

Ved kørsel i tåge er det særlig vigtigt at have lys på bilen, så man kan ses af andre trafikanter. Ikke mindst baglyset. Men det er ikke på alle biler, at baglyset tændes automatisk.

Vagtchefen opfordrer derfor bilisterne til at huske på at få tændt bilens bag- og tågelygter.

Det er i første omgang kun i Københanvsområdet og Nordsjælland, at Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har varslet, at tågen bliver tyk som ærtesuppe.

Dog skriver DMI på sin hjemmeside, at der kan være risiko for, at sigtbarheden lokalt kan komme under 100 meter andre steder i landet.

En sigtbarhed på mindre end 100 meter er netop definitionen på betegnelsen "tæt tåge".

Skulle morgenens trafikanter finde anledning til at sætte Carl Nielsens "Tågen letter" til at spille på bilradioen i håbet om, at det ville hjælpe på situationen, skal de nok forberede sig på at høre værket et par gange.

Først omkring klokken 10 vil den tætte tåge nemlig slippe sit greb over området, lyder det i meldingen fra DMI.

/ritzau/