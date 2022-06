Lyt til artiklen

Mandag eftermiddag ville politiet beslaglægge en ung mands bil på baggrund af en tidligere sag.

Det blev startskuddet til nogle højdramatiske minutter midt inde i Esbjerg.

»Han ville ikke tale med os, så han stak af i bilen,« siger vagtchef fra Syd- og Sønderjyllands Politi, Søren Strægaard, om den 26-årige mands ageren, da betjentene ankom for at beslaglægge den sorte Ford Mondeo.

Under den efterfølgende biljagt – i Esbjergs gader – kunne det flere gange være gået galt.

Helt galt.

»Han var ved at køre ind i en bus og tæt på at ramme nogle børn, som gik på et fortov,« siger vagtchefen.

Søren Strægaard understreger, at børnene ikke måtte springe for livet, men at den 26-årige med sin kørsel udsatte deres liv for fare.

Det var en af de i alt 14 sigtelser, han har fået på halsen, efter at politiet – endelig – fik stoppet og anholdt ham klokken 16.12.

Foto: Presse-fotos.dk

»Han er blandt andet blevet sigtet for at være påvirket af stoffer, at køre uden gyldigt kørekort og syv overtrædelser af vigepligten,« siger vagtchefen.

Bilisten gjorde sig også skyldig i at bryde hastighedsgrænsen i en byzone.

Flere sigtelser kan endda være på vej.

Politiet efterlyser således vidner, der har set farlige situationer med den sorte Ford Mondeo, som den 26-årige brugte under kørslen.

Er du vidne til vanvidskørslen, beder politiet dig ringe på telefon 114.

Heldigvis kom ingen noget til under den dramatiske biljagt midt i Esbjergs gader.

Hvilken straf, den 26-årige kan se frem til for de mange lovovertrædelser, har Søren Strægaard endnu ikke overblik over.

»Men det giver da noget i hvert fald,« som han siger.

Og den sorte Ford Mondeo? Ja, den har politiet nu beslaglagt.