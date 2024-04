Med tre knivstik i maven og et knivstik ved hoften var en 28-årig mand ifølge politiet tæt på at dræbe en kendt ekskriminel ved et knivstikkeri foran Parken i København en fredag nat for tre uger siden.

Den 28-årige sidder stadig varetægtsfængslet, mens den ekskriminelle i mellemtiden er blevet løsladt.

Han sigtes dog stadig for drabsforsøg ved under slagsmålet selv at have plantet en kniv i brystet på den 28-årige.

Begge mænd er af retten blevet beskyttet af et navneforbud, der gør det forbudt for B.T. og andre medier at offentliggøre deres identitet.

Mens den ekskriminelle i forvejen har været omtalt meget betydeligt i medierne, har den 28-årige levet en mere tilbagetrukken tilværelse, der dog roligt kan siges at dække over en blodig fortid.

B.T.s research viser nemlig, at han nu tre gange har været involveret i alvorlige knivstikkerier, der har været tæt på at koste liv.

Det er sket i 2016, 2018 og nu altså også i 2024.

Ved knivstikkeriet i 2016 kom han selv i livsfare efter at være blevet ramt af syv knivstik.

Det fortalte han i byretten i Glostrup, da blev idømt to års fængsel for et livsfarligt knivstik i 2018 mod en tilfældig mand, som han var kommet i skænderi med som følge af vejvrede.

Den nu 28-årige var kommet kørende i sin fars Audi ved en tankstation i Rebæk Søpark i Hvidovre vest for København.

En mand og hans kone, som i det samme var ved at krydse vejen, måtte træde et skridt tilbage, og gjorde med fagter opmærksom på, at de ikke var tilfredse med den 28-åriges kørsel.

Det fik ham til at hugge Audiens bremser i, og kort efter tørnede de to mænd sammen ud for tankstationen i et ophidset opgør.

Den 28-årige havde taget en steakkniv, der ifølge ham selv var »okay lang«, med fra bilens handskerum, og med strakt arm svingede han den mod halsen på sin modstander.

Modstanderen fik et gabende snitsår på 15 x 4 centimeter på halsen, der ifølge en erklæring fra Retsmedicinsk Institut gav underliggende læsion af to muskler og halsens store blodåre samt af 11. hjernenerve.

Knivlæsionen var ifølge retsmedicinerne livsfarlig, da offeret næppe havde overlevet, hvis han ikke havde modtaget kompetent lægelig behandling.

En domsmandsret i byretten i Glostrup afviste knivstikkerens påstand om, at der havde været tale om lovligt nødværge.

I stedet karakteriserede retten det som »meningsløst aggressiv adfærd«, der kom til at koste den nu 28-årige en straf på to års fængsel.

»Tiltalte kørte rundt med en kniv i bilen uden anerkendelsesværdigt formål; han tog den med ud, da han regnede med, at det kunne udvikle sig til slagsmål, og han anvendte den inden for få sekunder mod et særdeles farligt sted,« begrundede domsmandsretten blandt andet afgørelsen i dombogen, som B.T. har fået aktindsigt i.

Da den 28-årige for et par uger siden blev fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København, ønskede han ikke at svare på spørgsmål om sigtelsen for drabsforsøg på den kendte ekskriminelle. Men han nægtede sig skyldig.