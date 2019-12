Fire fængselsdomme og to udvisninger.

Således lyder dommene i en sag, hvor fire unge mænd i august agerede tæskehold og udsatte to pædagoger på et værested for grov vold.

Episoden fandt sted 21. august på Svennebjerggaard – en institution for frivilligt anbragte børn i det nordvestlige Odense.

Her var gruppen af mænd mellem 18 og 22 år blevet tilkaldt af en 13-årig dreng, som havde været fastholdt af en af de pædagoger, der senere blev overfaldet.

I forbindelse med episoden skulle den 13-årige have udtalt, at fastholdelsen 'ville blive hævnet'.

Kort efter midnat dukkede de fire mænd så op ved institutionen, hvor de overfaldt de to pædagoger – blandt andet med et baseballbat og knytnæver.

Ligeledes havde pædagogerne fået kastet stole efter sig, oplyser senioranklager hos Fyns Politi Jacob Thaarup til TV 2 Fyn:

»Vi kategoriserer det som en usædvanlig grov sag om vold mod offentligt ansatte. Selvom der tidligere har været voldsepisoder på institutioner, er det heldigvis sjældent, at der på den måde møder et tæskehold op og slår løs på to ansatte,« siger han.

Under retssagen nægtede tre af de tiltalte, at de havde taget del i at tæske pædagogerne med baseballbat. De erkendte dog at have været til stede.

Den fjerde indrømmede, at han muligvis havde haft battet i hånden.

De fire unge mænd blev alle dømt skyldige i grov vold. Det udløste fængselsdomme på mellem otte måneder og halvandet år samt to udvisninger.

Ham, der havde benyttet sig af baseballbattet fik den hårdeste straf, da det blev vurderet, at han havde spillet den største rolle i overfaldet.