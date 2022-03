Østjyllands Politis færdselsafdeling var lørdag aften på kontrol i den vestlige del af Aarhus.

Betjentene målte blandt andet hastighed.

Indsatsen endte dog med at tage en drastisk udvikling i et af tilfældene.

Betjentene traf tilfældigt en ung mand ved en bil, og han havde bestemt ikke lyst til at tale med politiet.

Han stak derfor af til fods, men undervejs tabte han en machete, som politiet beslaglagde.

En machete er en lang og kraftig kniv.

Udover en tabt machete, endte færdselskontrollen med ni klip i kørekortet for at have kørt og stærkt, og en enkelt bilist står til en betinget frakendelse af kørekort.

Derudover blev der uddelt 12 sigtelser for andre forseelser.