En tur på Den Fynske Motorvej kunne være endt i fatale konsekvenser for en bilist og en højgravid passager.

Onsdag eftermiddag omkring klokken 17:25 tabte en lastbil nemlig nogle metalstænger fra sit lad. Og én af de stænger ramte direkte ned i en bagvedkørende bil.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

»Det her kunne potentielt være gået helt frygtelig galt, og vi vil naturligvis gerne have fat i chaufføren i den lastbil, som har tabt de her stænger, så vi kan tale med personen. Det lader til, at hans gods ikke har været godt nok spændt fast på ladet, og det har man altså ansvar for, som chauffør,« siger Søren Munk Frederiksen, der er vicepolitiinspektør ved Fyns Politi.

Ifølge Fyns Politi er det rent held, at ulykken ikke endte fatalt.

Lastbilen kørte i østgående retning og tabte stængerne på motorvejen tæt på Blommenslyst-afkørslen.

Stængerne fløj af lastbilens lad med høj hastighed og ramte først kofangeren på den bagvedkørende bil, før de ramte forruden i højre side, hvor der sad en højgravid kvinde, der var passager i bilen. Begge passagerer i den bagvedkørende bil er dog uskadte.

Lastbilen tabte i alt fem stænger, og politiet søger efter vidner til hændelsen samt efter chaufføren i lastbilen.

Dte var denne stang, som fløj fra lastbilens lad og ramte den bagvedkørende bil. Foto: Fyns Politi. Vis mere Dte var denne stang, som fløj fra lastbilens lad og ramte den bagvedkørende bil. Foto: Fyns Politi.

»Vi vil faktisk allerhelst, at vedkommende henvender sig til os af sig selv – eller at det firma eller vognmad, som ved, hvem det er, kontakter os,« siger Søren Munk Frederiksen og fortsætter:

»Det kan jo være, at man ved ankomst senere på aftenen eller næste morgen har opdaget, at man faktisk mangler fem af de her stænger, og så vil jeg varmt anbefale, at man ringer til os på 114.«

Hvis man var vidne til ulykken eller er den chauffør, som politiet leder efter, så kan man kontakte Fyns Politi på 114.

Og så opfordrer politiet på det kraftigste til, at man spænder sit gods ordentligt fast, hvis man kører lastbil, varebil eller blot med almindelig trailer.

»Det behøver faktisk ikke engang at være en tung, spidst jernstang, man taber, for at det kan være dødsens farligt. Alle bare lidt større effekter, der tabes og pludselig ligger på kørebanen, kan skabe problemer og for eksempel tvinge de øvrige trafikanter til at lave hårde opbremsninger og undvigemanøvrer,« siger Søren Munk Frederiksen og afslutter:

»Det tabte gods kan også risikere at sætte sig på forruden på en bagvedkørende trafikant, så vedkommende ikke kan se ud og måske køre galt. At hændelsen i søndags så sker på motorvejen, gør det kun endnu værre, fordi mange jo kommer kørende med 110 eller 130 km/t.«