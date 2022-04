En tabt læs fisk fra en lastbil har skabt kaos på den tyske motorvej A7 kun lige syd for grænsen til Danmark.

»Det stinker fælt,« som det lokale medie Flensburger Tageblatt skriver.

I retning mod Danmark er der tirsdag middag stadig totalt spærret på grund af det omfattende oprydningsarbejde, selv om de første anmeldelser om, at der var fisk på vejbanen allerede kom kl. 6.45 i morges.

Det har ligeledes skabt store køer, og det er ikke muligt at køre over grænsen til Danmark af A7-motorvejen, der bliver til E45 i Danmark.

Spor af fisk. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Spor af fisk. Foto: Presse-fotos.dk

»Trafikken bliver omdirigeret,« oplyser Sandra Otte, talskvinde for Flensborg politi.

I stedet skal man i området krydse grænsen af den noget mindre Ochsenweg, Oksevejen.

Situationen blev yderligere blevet kompliceret af, at mange biler nåede at køre hen over dem, inden vejen blev spærret.

Derfor blev de spredt over et område over 150 meter, som har krævet en grundig rensning.

Arbejdet har været meget tidskrævende. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Arbejdet har været meget tidskrævende. Foto: Presse-fotos.dk

Først har hele vejbanen i fuld bredde skullet sprøjtes med et rengøringsmiddel, hvorefter det hele har skulle køres over med en rensemaskine.

Det har ifølge Flensburger Tageblatt også været nødvendigt at rense porrerne i asfalten, så der ikke er blevet efterladt fiskerester, der kunne gøre vejen glat. Igen.

Det har vist sig at være meget tidskrævende.

Det vides endnu ikke, hvornår arbejdet er færdigt.