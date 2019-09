Kører du for stærkt i nærheden af politiets automatiske trafikkontrol (ATK), så hjælper det ikke at gemme sig for kameraet.

Det måtte en bilist i Vejen Kommune sande, efter at han mandag blev blitzet af en fotovogn på Kongeåvej nær Vejen.

Politiets ATK blitzede bilisten, efter at han havde kørt 93 km/t i en 80-zone, oplyser vicepolitiinspektør ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Knud Reinholdt, til B.T.

I et forsøg på ikke at blive genkendt valgte bilisten at dukke sig og gemme sig under instrumentbrættet i bilen, skriver politiet på Twitter.

Bilisten forsøgte at gemme sig for kameraet, da han blev blitzet på Kongeåvej nær Vejen. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi Vis mere Bilisten forsøgte at gemme sig for kameraet, da han blev blitzet på Kongeåvej nær Vejen. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

Bilistens manøvre endte dog alligevel med at koste ham en bøde på 1500 kroner. For bilens nummerplade var stadig synlig på billedet.

Knud Reinholdt fortæller, at det ikke er et dagligt syn, at se bilister der forsøger at undgå politiets kameraer på den måde.

Ifølge vicepolitiinspektøren er den slags forsøg på at undgå politiets ATK da heller ikke noget, man bør give sig i kast med.

»Vi arbejder jo med et målefelt, som kameraet kan tage billedet indenfor. Så hvis du forsøger at dukke dig for kameraet, når du passerer fotovognen, så kan det allerede være taget 60-70 meter længere henne ad vejen, og skal du køre med hovedet nede i så lang tid, så udsætter du også mange andres liv for fare,« siger han til B.T.

Siden 10. september har det medført et klip i kørekortet, hvis man eksempelvis anvender håndholdt mobiltelefon under kørslen.

Det er dog ikke en mulighed i denne situation, fortæller Knud Reinholdt.

Det skyldes, at det ud fra billedet ikke kan bevises, at føreren har været uopmærksom på grund af en håndholdt genstand, hvorfor den nye lov ikke er anvendelig denne gang.

Knud Reinholdt fortæller, at i et tilfælde som dette, hvor fartovertrædelsen er under 30 pct. og derfor ikke nok til et klip, så vil bøden blive tildelt den registrerede ejer af bilen.