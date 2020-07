En alvorlig sag har nu taget en drejning. Dog ikke i den gode retning.

En syvårig pige, som opholdt sig på en legeplads i Taastrup, blev mandag aften bidt så alvorligt af en hund, at hun måtte en tur på hospitalet for at blive behandlet.

»Der er tale om, hvad jeg vil vurdere, et meget alvorligt bid. Hun er angiveligt blevet bidt flere gang. Både foran og bag på overkroppen. På det billede, jeg har set, ligner det en ret slem flænge,« lyder det fra politikommissær ved Københavns Vestegns Politi Andreas Mollerup.

Han fortæller, at pigen efter omstændighederne har det godt. Hun blev udskrevet fra hospitalet natten til tirsdag, så der er gået nogle timers behandling til at hjælpe hende, lyder politikommissærens vurdering.

Sagen stopper dog ikke ved pigen, der blev bidt.

Efterfølgende henvendte hendes far og onkel sig nemlig til hundens ejer og dennes venner. Tumult opstod, og i en pressemeddelelse fra politiet beskrives det, at familiemedlemmerne til pigen blev udsat for vold i form af spark og slag.

'Dette er en sag, vi tager seriøst, og vi opfordrer alle vidner til at kontakte politiet, så vi kan finde frem til ejeren og hunden,' siger politikommissær Andreas Mollerup i pressemeddelelsen.

Til B.T. fortæller han videre, at manden, som umiddelbart virkede til at være hundens ejer, beskrives som mellem 20 og 30 år gammel, af arabisk udseende og iført mørkt tøj.

Politiet, som med den mobile politistation er til stede i området, mener, at der kan være tale om en lokal mand.

Klokken var 19.45, da Københavns Vestegns Politi først fik anmeldelsen om, at den syvårige pige var blevet bidt på en legeplads på Taastrupgårdsvej 3.

Andreas Mollerup oplyser, at episoden med biddet fandt sted cirka fem minutter inden anmeldelsen kom ind.

Hunden, som bed pigen, beskrives som en mellemstor brun hund af ukendt race.

Hvis man har oplysninger, man mener kan være relevante, kan man enten kontakte den mobile politiaktion, der er at finde ved Taastrupgård resten af eftermiddagen og aftenen tirsdag.

Eller man kan ringe til politiet på 43 86 14 48.