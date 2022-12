Lyt til artiklen

I løbet af de seneste fem dage er syv unge mænd blevet stukket ned med kniv i København.

En 30-årig på Amager, en 19-årig på Frederiksberg, en 16-årig og en 19-årig i Nordvest. Og tre unge mænd på henholdsvis 19, 20, og 21 år på Nørrebro.

B.T. forsøger i denne artikel at skabe et overblik over, hvad der er sket, hvor og hvornår. Politiet svarer på B.T.s spørgsmål, og fortæller blandt andet, at nogle af ofrene både kendte hinanden og er kendt af politiet i forvejen.

23. december, klokken 08.31

Juledagenes første knivoffer var en 30-årig mand, der blev stukket ned lillejuleaftensdag på Amager.

Han befandt sig på Peder Lykkes Vej, da han blev stukket i maven. Politiet fik anmeldelsen klokken 08.31, hvorefter manden blev hastet til hospitalet for at blive opereret.

Han blev senere på dagen erklæret i stabil tilstand.

En 20-årig mand er anholdt og sigtet for at stå bag knivstikkeriet. Onsdag 28. december blev den mistænkte varetægtsfængslet i foreløbig fire uger.

24. december, klokken 21.00

Aftenen efter, juleaften, blev både en 16-årig dreng og en 19-årig mand overfaldet med kniv på gaden i Københavns Nordvestkvarter.

Episoden udspillede sig klokken 21 på hjørnet af Tomsgårdsvej og Dortheavej. De to ofre fik flere knivstik, som gav alvorlige skader.

Morgenen efter var de begge på operationsbordet for deres skader. De er i dag uden for livsfare.

Kort efter overfaldet talte B.T. med Anders Lykkegaard, der er central efterforskningsleder i sagen, og han fortalte, at man leder efter flere gerningsmænd:

»Vi ved bare, at de er blevet overfaldet af mere end én gerningsmand, som er stukket af derfra – muligvis i en bil,« lød det.

Gerningsmændene er stadig på fri fod.

26. december, klokken 19.50 og 21.43

Anden juledag, mandag 26. december, blev yderligere to unge mænd stukket ned på gaden to forskellige steder i København.

Først en 19-årig i Bangertsgade på Nørrebro klokken 19.50 – og to timer senere en anden 19-årig på Godthåbsvej på Frederiksberg.

Morgenen efter kunne politiet oplyse, at de to sager ikke har nogen sammenhæng. Og at man endnu ikke har nogen anholdte.

Derudover er begge ofre uden for livsfare, lød det.

27. december, klokken 22.59

Aftenen efter, tirsdag 27. december, skete det så igen. Denne gang på Nørrebro, hvor to unge mænd på henholdsvis 20 og 21 år blev stukket ned med kniv.

Politiet fik anmeldelsen klokken 22.59, hvor man rykkede ud til gerningsstedet på hjørnet af Rantzausgade og Griffenfeldsgade.

Kort inden midnat oplyste vagtchef hos Københavns Politi Dyre Sønnicksen, at de forurettedes tilstande var stabile efter knivstikkeriet.

Heller ikke i den sag har politiet nogen anholdte endnu, og vidner opfordres derfor til at henvende sig til politiet, hvis de har set noget ved gerningsstedet.

Vicepolitiinspektør: 'Nogle af ofrene er kendt af politiet'

B.T. har talt med vicepolitiinspektør ved Københavns Politi Knud Hvass, der fortæller, at det første knivoverfald på Amager, hvor en 20-årig er varetægtsfængslet, er helt isoleret i forhold til de andre overfald.

»Vi kan med sikkerhed sige, at den første sag er isoleret fra de andre,« siger Knud Hvass.

Har I afhørt de seks andre ofre?

»Ja, de fleste har afgivet forklaring.«

Er I kommet nærmere et motiv?

»Nej, nu er det bredt, når der er så mange, men vi har fået afhørt de fleste.«

Har ofrene nogen banderelation?

»Det har de ikke umiddelbart. De er ikke medlem af en rockerbande.«

Hvad med en anden type bande?

»Jeg kan i hvert fald sige, de ikke er medlem af en rockerbande.«

Kendte ofrene hinanden?

»Ja, de to i Nordvest og de to på Nørrebro.«

Kan du slet ikke komme nærmere et muligt motiv?

»Der sker nogle gange det i det kriminelle miljø, at når de får nogle kontroverser, så udløser det knivstikkeri.«

Når du siger kriminelle miljø, betyder det så, at ofrene var kendt af politiet i forvejen?

»Nogle af dem kendte politiet i forvejen, ja.«