To personer er kommet til skade, efter at to grupper unge søndag aften kom op at slås i Aalborg.

Syv personer er anholdt i Aalborg, hvor to grupperinger har været i slagsmål søndag aften.

To personer er kommet til skade i forbindelse med slagsmålet, hvor der er blevet brugt knive.

Det oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen ved Nordjyllands Politi.

- De er ikke umiddelbart i kritisk tilstand, siger han omkring klokken 00.30 natten til mandag.

Politiet vil ikke oplyse nærmere om de tilskadekomnes tilstand eller skadernes karakter.

De involverede er alle i alderen 15 til 18 år og kommer fra områderne omkring Aalborg og Nørresundby.

Nordjyllands Politi modtog klokken 20.52 søndag aften anmeldelsen om, at en person var stukket med kniv.

Ved udrykning til stedet kunne politiet konstatere, at to grupperinger af unge havde været i slagsmål med hinanden på Vestre Alle i Aalborg.

- Baggrunden for slagsmålet kender vi ikke endnu, men politiet har lige nu anholdt syv personer, der har direkte tilknytning til sagen, skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Grundet de involveredes unge alder har politiet kontaktet deres forældre og involveret de sociale myndigheder.

- Lige nu forestår en større efterforskningsopgave med at klarlægge hændelsesforløbet og optakten til det, skriver Nordjyllands Politi.

Politiet har umiddelbart ikke flere kommentarer til sagen før i morgen tidlig, hvor der forventes at være skabt et bedre overblik.

