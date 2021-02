Syv personer er fængslet for at planlægge terrorangreb eller medvirke til forsøg på terror. Yderligere seks fremstilles i grundlovsforhør med krav om fængsling i sagen, oplyser PET i en pressemeddelelse.

Anholdelserne er sket i forbindelse med en stor politiaktion i weekenden i området omkring Apotekerhaven og Anders Larsensvej i Holbæk.

De syv, der allerede sidder fængslet, er sigtet for at have anskaffet sig ingredienser og komponenter til fremstilling af sprængstof samt våben eller have medvirket hertil.

»PET ser med stor alvor på denne type sager. Det er vores opfattelse, at der er personer, som har intention om og kapacitet til at begå terrorangreb i Danmark,« står der i pressemeddelelsen.

Yderligere én person i samme sagskompleks er blevet anholdt i Tyskland. PET har haft et godt og effektivt samarbejde med de tyske myndigheder.

Det er fortsat PET’s vurdering at terrortruslen mod Danmark er alvorlig, og at den konkrete sag ikke ændrer ved denne vurdering.

PET og Midt- og Vestsjællands Politi forventer at indkalde til et pressemøde om sagen fredag formiddag.

Da sagen fortsat kører for dobbeltlukkede døre, kan hverken PET eller Midt- og Vestsjællands Politi på nuværende tidspunkt oplyse yderligere.