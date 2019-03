Da en kvinde brød sin forlovelse sidste år, brød helvede løs. 1. april begynder retssagen mod flere personer.

Motivet til et særdeles groft overfald med knive og baseballbat på en familie i Slagelse i juni sidste år var angiveligt ærekrænkelse.

Det mener anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som rejser tiltale mod syv personer.

Det skriver Sjællandske lørdag.

De syv personer omfatter blandt andre den mand, der tilsyneladende følte sig krænket, da hans 26-årige forlovede sidste år fortalte ham, at forholdet var slut.

Mandens sag behandles imidlertid særskilt, hvorfor det er seks personer, der den 1. april skal for retten for et decideret hævntogt imod kvinden og hendes familie. Det sker ved Retten i Næstved.

De er blandt andet tiltalt for at have afleveret en patron i kvindens hånd i maj sidste år. Det skete som en hilsen til hendes far, hvilket ifølge politiet ikke var til at misforstå.

Det groveste forhold fandt ifølge anklagemyndigheden sted den 1. juni på Byskov Alle på familiens bopæl. Her mødte fire tiltalte samt seks endnu uidentificerede maskerede mænd i to biler op med rå vold som formål.

Ifølge anklagerfuldmægtig Mads Skovby Hansen betragtes det som grov vold efter straffelovens paragraf 245.

Tæskeholdet gik mildest talt amok på flere familiemedlemmer, herunder kvindens far og bror, hvoraf førstnævnte tildeles syv knivstik i venstre overarm. Yderligere punkterer han en lunge.

De andre jagtes ifølge anklageskriftet rundt i området og overfaldes med knibtænger, knive og koben, ligesom en enkelt forurettet bliver tæsket med et baseballbat og sparket i hovedet og på kroppen, mens han ligger på jorden.

- Det har været voldsomt og groft, og de har gjort det i forening og efter forudgående aftale, er vores påstand, siger Mads Skovby Hansen til Sjællandske.

