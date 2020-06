7 personer blev onsdag anholdt i en stor politiaktion i Nordjylland, skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Onsdag slog politiet til mod flere adresser i Aalborg-området, hvor i alt syv unge mænd blev anholdt. Alle sigtes de nu for vidnetrusler.

Politiet fortæller i pressemeddelelsen, at anholdelserne sker på baggrund af længere tids intensivt efterforskningsarbejde af en grov voldssag tidligere på året, hvor en gruppe personer – som sympatiserede med den formodede gerningsmand til volden – bagefter truede et vidne i denne voldssag til ikke at udtale sig.



»Vidnetrusler ser vi med stor alvor på. Man skal som vidne kunne afgive sin forklaring uden at frygte at blive udsat for repressalier – det er et af fundamenterne vores retssamfund er bygget på,« fastslår lederen af politiets efterforskning af sagen, politikommissær Martin Rolighed.



»Derfor er jeg tilfreds med, at vi kunne skride til anholdelse af syv formodede gerningsmænd til truslerne.«



Anholdelserne kommer efter et omfattende efterforskningsarbejde, hvor det er lykkedes for politiets efterforskere at få identificeret de syv anholdte personer, der alle er yngre mænd i alderen fra 18 – 33 år, og de nu er sigtet for vidnetrusler.

Af hensynet til at beskytte politiets videre efterforskningsarbejde så vil politikommissær Martin Rolighed dog ikke udtale sig yderligere om sagens detaljer – herunder om den konkrete voldssag, der førte til, at truslerne mod vidnet blev fremsat.



»Men sagens alvorlighed afspejler sig blandt andet i, at Anklagemyndigheden kræver varetægtsfængsling i fire uger af alle sigtede,« fremhæver politikommissær Martin Rolighed.



De anholdte fremstilles i grundlovsforhør i Retten i Aalborg i løbet af torsdagen.



Politiet har ingen yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.