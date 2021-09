Der gik et højlydt suk gennem lokalet, da retsformand Hans J. Christensen fredag oplæste byrettens dom over fire tricktyve fra Levakovic-familien.

Alle fire blev idømt lange fængselsstraffe, og Jimmy Levakovic og Dollar Levakovic blev desuden dømt til udvisning med et indrejseforbud gældende i ni år.

Dermed er mindst syv medlemmer af den berygtede Levakovic- og Petrovic-klan blevet udvist af Danmark.

På tilhørerrækkerne i retssal 404 var en lang række medlemmer af den berygtede familie mødt op for at støtte de tiltalte. Blandt de fremmødte var Giovanno Levakovic, Dollar og Jimmys far. Hans anden søn Jura er allerede blevet udvist til Kroatien, og det samme er hans egne tre brødre Jura, Claudio og Django.

Ovenfor kan du swipe til højre for at se, hvilke medlemmer af den kriminelle familie der er udvist, og hvilke der stadig opholder sig i Danmark.

Levakovic-familien kom til Danmark fra Jugoslavien i 1972 som del af en gruppe på 50 sigøjnere, der flyttede ind på Amager Fælled.

Familien bestod dengang af ægteparret Dusi Petrovic og Rubinka Levakovic og deres seks børn. Familien fik afslag på asyl, men efter protester fra græsrodsbevægelser på venstrefløjen fik familien alligevel opholdstilladelse og blev installeret i et hus på Amager.

Der fik parret yderligere fire børn. Mange af dem har levet af offentlig forsørgelse hele deres liv, og familiens medlemmer har så mange domme bag sig, at de betragtes som en af Danmarks mest kriminelle familier.

Giovanni Levakovic forlader retten i Glostrup fredag den 24. september 2021, hvor hans sønner Dollar og Jimmy blev dømt til udvisning. Vis mere Giovanni Levakovic forlader retten i Glostrup fredag den 24. september 2021, hvor hans sønner Dollar og Jimmy blev dømt til udvisning.

Fredag fik tre af Dusi og Rubinkas børnebørn – Dollar, Jimmy og Santino – samt deres datter Silvia skrevet nogle flere afsnit på deres i forvejen lange straffeattester.

De fire blev tilsammen kendt skyldig i 41 overtrædelser af straffeloven, hvoraf hovedparten drejede sig om tricktyverier mod ældre.

På tilhørerrækkerne sad Dusi og Rubinkas børn, børnebørn og oldebørn. De fulgte alle sagen tæt, for udvisningsdomme er noget, familien er godt bekendte med. Den ældste generation i Levakovic-familien har kroatisk statsborgerskab. Flere er allerede udvist, og andre risikerer udvisning, hvis de begår flere lovovertrædelser.

En af dem, der har været snublende tæt på udvisning, er familiens overhoved, Gimi 'Boss' Levakovic. Han blev danmarksberømt, da han medvirkede i TV 2-dokumentaren 'Sigøjnerbossen og hans berygtede familie'.

Santino Levakovic er søn af »sigøjnerbossen« Gimi Levakovic og fik i fredags en dom på to år og 9 måneders fængsel for tricktyverier. Modsat sine fætre Dollar, Jimmy og Jura er han dansk statsborger og kan ikke udvises. Vis mere Santino Levakovic er søn af »sigøjnerbossen« Gimi Levakovic og fik i fredags en dom på to år og 9 måneders fængsel for tricktyverier. Modsat sine fætre Dollar, Jimmy og Jura er han dansk statsborger og kan ikke udvises.

I 2015 omstødte landsretten hans dom til udvisning af Danmark med begrundelse i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8, der giver ret til respekt for privat- og familieliv.

Højesteret fandt, at en udvisning af Gimi Levakovic til Kroatien ville være en krænkelse af Gimis børn – som han er eneforsørger af – og deres ret til et familieliv.

Jimmi og Dollar Levakovic har også mindreårige børn, og det er årsagen til, at retten gjorde deres udvisningsdom afgrænset til ni år. Brødrene har nu mulighed for at anke sagen til landsretten, men det er ikke sikkert, de vælger at gøre det. For hvis sagen går om, risikerer brødrene at få langt hårdere fængselsstraffe.

Anklageren gik efter udvisning for bestandigt og krævede en fængselsdom på op til 16 et halvt år, men fordi de blev dømt for tyveri – og ikke røveri – slap de med mildere straffe.

PLUS-historie. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er gået for vidt, mener et bredt flertal på Christiansborg. Juraprofessor er enig: Domstolen er politisk. (se Ritzau historie 101600) - -Sagen mod Gimi Levakovic i Højesteret. Her ses Levakovic's søn Santino (tv) og hans nevø foran Højesteret foran Højesteret torsdag middag d. 12. maj 2016, hvor det nu er afgjort, at den kroatiske statsborger Gimi Levakovic undgår at blive udvist. Anklagemyndigheden får dermed ikke medhold i deres påstand. (Foto: Nils Meilvang/Scanpix 2016) Foto: Nils Meilvang Vis mere PLUS-historie. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er gået for vidt, mener et bredt flertal på Christiansborg. Juraprofessor er enig: Domstolen er politisk. (se Ritzau historie 101600) - -Sagen mod Gimi Levakovic i Højesteret. Her ses Levakovic's søn Santino (tv) og hans nevø foran Højesteret foran Højesteret torsdag middag d. 12. maj 2016, hvor det nu er afgjort, at den kroatiske statsborger Gimi Levakovic undgår at blive udvist. Anklagemyndigheden får dermed ikke medhold i deres påstand. (Foto: Nils Meilvang/Scanpix 2016) Foto: Nils Meilvang

Dollar Levakovics advokat, Peter Kragh, oplyser til B.T., at hans klient endnu ikke har besluttet sig for, om han vil anke dommen. Hvis udvisningen bliver en realitet, vil Dollar ifølge advokaten blive sendt ud til et land, han ikke har nogen tilknytning til.

»Min klient har forklaret, at han aldrig har været i Kroatien, og han taler heller ikke sproget,« siger Peter Kragh.

Jimmy Levakovic er tidligere sluppet ud af en udvisningsdom i Højesteret, men denne gang slap han ikke. Til gengæld undgik han den lange straf for røveri og slap med en straf på seks og seks måneder.

»Jeg er først og fremmest glad for, at han blev frifundet for alt der hed røveri og de 16 og et halvt års fængsel, anklageren gik efter, og at udvisningen blev begrænset til ni år og ikke for bestandigt,« skriver hans advokat, Michael Juul Eriksen, i en mail til B.T., hvor han ikke svarer på, om hans klient vil anke.