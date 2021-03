Store mængder hash blev transporteret til Aalborg i biler, der blev kørt på autotransportere, lyder anklagen.

To motorbåde af mærket Bayliner 34, en Yamaha-vandscooter, to BMW 330D biler, seks Arne Jacobsen 7'er stole, to B&O anlæg med i alt seks højttalere og 12 malerier - heraf 11 af kunstneren Kristian von Hornsleth.

Det er blot nogle af de værdier, som anklagemyndigheden kræver konfiskeret, hvis syv mænd kendes skyldige i en sag om besiddelse og distribution af godt et halvt ton hash.

Torsdag tager Retten i Aalborg hul på sagen, hvor mændene er tiltalt for at håndtere ikke under 542 kilo hash. Solgt et gram ad gangen på gaden ville den mængde hash lavt sat indbringe 27,1 millioner kroner.

Hashen blev ifølge anklageskriftet i flere tilfælde bragt til Aalborg fra blandt andet Herning skjult i biler, der stod på en autotransporter. I Aalborg blev den angiveligt delt ud til flere af de tiltalte, som så sørgede for den videre distribution.

Det tidligste forhold i anklageskriftet er fra sommeren 2019. Her er en 23-årig mand tiltalt for at have været i besiddelse af godt 7,5 kilo hash.

Men politiet fik tilsyneladende øjnene op for, at en større gruppe stod bag transporten af hash til Aalborg.

Ifølge anklageskriftet var seks af mændene under intens overvågning, da de den 13. januar sidste år efter politiets mening fragtede mindst 100 kilo hash til Aalborg i en bil, der stod på en autocamper.

Mændenes bevægelser er den dag nøje registreret.

Klokken 14.25 blev hashen afleveret på Sofievej i Aalborg. Her blev den flyttet over i en lejet bil, hvorefter den blev kørt til Årestrupvej. Her ankom den klokken 14.43.

Få minutter senere, klokken 14.50, kørte to af mændene bilen til en parkeringsplads på Tove Ditlevsensvej, hvor de efterlod den. Klokken 15.10 blev bilen med hashen hentet af to andre af de tiltalte, lyder det i anklageskriftet.

Fire måneder senere slog politiet til. Ifølge anklageskriftet blev 290 kilo hash den 4. maj fragtet til Aalborg. To af de tiltalte ville aflevere 115,5 kilo til to andre, men de blev alle fire anholdt klokken 13.53 i Rughaven.

Der er afsat i alt otte retsdage til sagen, der ventes afgjort 27. maj.

/ritzau/