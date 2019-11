Et kriminelt netværk smuglede kokain fra Holland til Brøndby Strand i 2017. Landsret har nu dømt alle syv.

Syv mænd er fredag idømt langvarige fængselsstraffe ved Østre Landsret i en stor narkosag, der handler om indsmugling af 38 kilo kokain fra Holland til Brøndby Strand.

Det skriver Østre Landsret i en pressemeddelelse.

De syv mænd blev dømt ved Retten i Glostrup i fjor, men alle ankede siden dommen.

De tiltalte blev fredag idømt straffe fra tre et halvt år til 12 års fængsel. En af hovedmændene, der ikke har dansk statsborgerskab, er udvist af landet.

Landsretten har også besluttet, at et pengebeløb svarende til udbyttet fra kokainen skal konfiskeres.

I 2018 slog Retten i Glostrup fast, at der var tale om et kriminelt netværk, som bestod af en kurer, der hentede kokain i Holland, en bagmand, en pengemand, en distributør, en lagermand og to bude, der leverede stofferne til købere i Jylland og på Amager.

Sagen begyndte i 2017, da politiet fik et tip om, at en nu 30-årig mand fra Brøndby Strand solgte store mængder kokain.

Politiet overvågede og telefonaflyttede derefter gerningsmændene, og i juni 2017 blev de første fem mænd anholdt.

En af mændene var netop hjemvendt fra Holland med 13 kilo kokain i to tasker. Fire af mændene ventede på ham i en lejlighed.

Da politiet slog til mod dem, flygtede de alle, men blev anholdt kort efter. Senere blev de to bude i sagen anholdt.

