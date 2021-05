Klokken 10.34 blev politiet i Nordsjælland ringet op af ejeren af et hus på Bangtasvej i Hellerup.

Syv aktivister var trængt ulovligt ind i hans villa, der ellers stod ubeboet.

»De er alle blevet sigtet for husfredskrænkelse,« siger vagtchefen ved Nordsjællands Politi Rolf Hoffmann.

De syv aktivister havde besat huset for at protestere mod den såkaldte Ghettopakke.

Syv personer blev anholdt lørdag under besættelse af et hus i Hellerup. Foto: Steven Knap // Byrd Vis mere Syv personer blev anholdt lørdag under besættelse af et hus i Hellerup. Foto: Steven Knap // Byrd

De skriver på Instagram om projektet:

»Flere huse står tomme i de rige bydele, mens arbejder, minoritet og andre 'uønskede' mennesker bliver smidt på gaden af den såkaldte Ghettopakke. Smider i os på gaden, tager vi jeres palæer. I kommer aldrig til at vinde.«

Gruppen kalder sig 'Plan BZ' og var maskeret og iklædt sort tøj under besættelsen af huset.

De blev alle syv forholdsvis hurtigt anholdt, og selvom politiet var mødt op med skjold, våben og hjelme, så gik det stille og roligt for sig.

De syv aktivister var klædt i sort og maskeret. Foto: Steven Knap // Byrd Vis mere De syv aktivister var klædt i sort og maskeret. Foto: Steven Knap // Byrd

Vagtchef Rolf Hoffmann forklarer, at politiet altid møder op forberedt på det værste. Der har før været episoder, hvor besættere har kastet ting ud ad vinduer og lignende.

»Den sidste anholdte er løsladt ved 17-tiden – en af dem var mindreårig, så han blev hentet af sin mor på stedet,« siger Rolf Hoffmann.

Han fortæller yderligere, at patruljerne i området er ekstra opmærksomme på, om der kommer flere besættelser i fremtiden.