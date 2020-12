En tidligere chefredaktør skal syv år i fængsel for i årevis at have voldtaget, tævet og truet sin egen, mindreårige datter.

Det besluttede et enigt nævneting ved Retten på Frederiksberg tirsdag.

Manden, der er i 50'erne, var tiltalt for i perioden fra 2008 og frem til 2014 at have voldtaget sin egen datter flere gange ugentligt, som på daværende tidspunkt var mellem 5 og 11 år gammel. Retten mente imidlertid ikke, at det kunne bevises, at det var sket ugentligt, men lagde i stedet vægt på, at det var sket jævnligt og flere gange i perioden.

Hertil var manden tiltalt for grov vold mod datteren med karakter af mishandling. Det blev han ligeledes kendt skyldig i, men med de bemærkninger, at de tilfælde, der var sket før juni 2009, var forældet; at der ligeledes var tale om jævnligt og flere gange i perioden; og at der ikke var tale om den grove voldsparagraf 245.

Foruden de to tiltaltepunkter var manden også tiltalt for at have truet datteren med at slå hendes mor og mormor ihjel, hvis hun sagde noget om overgrebene, at være i besiddelse af børnepornografisk materiale samt for at have krænket datteren ved at tage billeder af hende.

På billederne optrådte datteren helt eller delvist afklædt, og hvor hendes kønsorganer var synlige.

De forhold blev manden ligeledes kendt skyldig i.

»Voldsom sag«

Under sin procedure lagde senioranklager Signe Egsgaard blandt andet vægt på, at det var pigen selv, der valgte at anmelde sin far for de mange overgreb for nylig. I mange år havde pigen nemlig troet, at de overgreb, som faderen udsatte hende for, var »normale«.

Først da hun fik seksualundervisning i skolen, gik det ifølge senioranklager Signe Egsgaard op for hende, at noget var galt.

»Det er ret voldsomt at være tiltalt for at have voldtaget et barn gennem fem år,« lød det blandt andet fra Signe Egsgaard.

Under sin procedure lagde hun særlig vægt på, at pigen havde virket særdeles troværdig under sine forklaringer til politiet, og at hendes ageren og opførsel stemte overens med den opførsel, man ifølge en psykolog typisk ser hos mindreårige voldtægtsofre.

Hun forklarede også, at det var yderst sjældent, at børn løj om seksuelle overgreb.

Dermed affejede anklageren også enhver påstand om, at voldtægterne skulle være opfundet af pigen selv, blandt andet fordi hun skulle være skuffet over, at faderen og hans familie blev væk fra hendes konfirmation i 2017.

»Hvorfor skulle hun gøre sin familie kede af det, udsætte dem for det her og inddrage dem i det? Skulle det være hævn for den konfirmation, som hendes far ikke kom til?« spurgte Signe Egsgaard retorisk, inden hun konkluderede:

»Sådan tænker man altså ikke, når man er 16 år gammel.«

Manden har anket dommen til frifindelse. Han er desuden fortsat beskyttet af navneforbud.