Par lokkede offer via datingside og mishandlede ham groft i ugevis og krævede dummebøder.

En 37-årig mand og en 33-årig kvinde er hver idømt syv års fængsel for blandt andet mishandling, frihedsberøvelse og røveri mod en 31-årig mand, som kvinden havde fået kontakt til via en datingside.

Dommen er faldet fredag ved Retten i Herning.

Kvinden, Eva Ambjørn Winther Jørgensen, fik kontakt til sagens offer via en datingside på nettet. Hun fik ham til at besøge sig i hjemmet i en landsby uden for Herning.

Men i hjemmet boede også kvindens kæreste, Jens Kristian Baltasar Hansen. Og sammen begyndte parret en længere række af overgreb mod deres offer.

Han fik såkaldte dummebøder og blev pålagt at betale penge, og han skulle låne penge af venner og familie, som han skulle give til parret.

For at få manden til at makke ret udsatte parret ham for grov vold og voldsomme ydmygelser. Der blev blandt andet slået med et jernrør og smurt tabascosovs i endetarmen.

Mishandlingen havde desuden seksuel karakter, så der også dømt for voldtægt.

Den 6. marts 2021 blev offeret fundet underafkølet og med flere brud på kroppen. Kropstemperaturen var helt nede på 27,9 grader celsius. På det tidspunkt havde mishandlingen stået på en måneds tid.

Under sagen erkendte manden en del af anklagerne om vold, tvang og trusler, mens han nægtede de mere alvorligere anklager. Kvinden nægtede sig skyldig.

Efter fredagens domsafsigelse valgte kvinden på stedet at anke dommen til Vestre Landsret, mens manden vil overveje, om han vil anke.

/ritzau/