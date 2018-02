En syv-årig dreng er lørdag faldet igennem isen ved Kobbelvænget i Brønshøj/Husum i København. Drengen er sluppet uden de store skader, men køres til kontrol på hospitalet.

Det oplyser Københavns Politi til BT.

Kobbelvænget ligger tæt på både Utterslev Mose og Fæstningskanalen.

Vagtchef Lars Vestervig har dog ikke oplysninger om, hvorvidt det er isen over et af disse to vandområder, som drengen er faldet igennem. Han ved heller ikke, om drengen var sammen med andre, da det skete.

Episoden kunne dog være endt lang værre, og derfor advarer Københavns Politi om, at man er forsigtig, inden man færdes på de frosne søer eller andet, der er tildækket af is.

»Følg skiltning inden færden på is og udvis forsigtighed«, skriver politiet på twitter.

Problemet med folk, der bevæger sig ud på alt for tynd is om vinteren er nemlig ikke ukendt for politiet:

»Det bliver aktuelt hvert år, og dette er vel en passende lejlighed igen at gøre opmærksom på, at det altså ikke er ufarligt at bevæge sig ud på isen«, siger Lars Vestervig til BT.

Han opfordrer til, at man ser på skiltningen, før man går ud på isen. I Københavns Kommune bliver der sat skilte op, når isen er stærk nok til, at man kan færdes på den.

En 7-årig dreng faldt gennem isen ved Kobbelvænget. Køres til kontrol på hospital. Lad dette være en advarsel. Følg skiltning inden færden på is og udvis forsigtighed. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) February 24, 2018

Opdateres...