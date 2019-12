Forældrepar fik ikke meldt ind til myndighederne, hvad deres søn hed. Nu får faren en bøde på 1000 kroner.

En far får en bøde på 1000 kroner for ikke at have oplyst sin søns navn til myndighederne inden for et halvt år.

Det har Retten i Viborg besluttet.

Moren var også tiltalt i sagen, men hun er blevet frifundet. Hvorfor er uvist.

Ifølge navneloven skal et barns fornavn registreres i personregistret inden for seks måneder efter fødslen. Det kan ske gennem dåb eller registrering på borger.dk.

Bliver fristen ikke overholdt, kan Familieretshuset - det tidligere Statsforvaltningen - politianmelde forældrene.

Forældreparret fik registreret drengens navn, Magnus, i september i år, kort inden han fyldte to år. Det fik forældrene hjælp til på kirkekontoret.

Forældrene har i retten forklaret, at faren har oplevet problemer med sit NemID, og at det var derfor, at det trak ud.

Det er sjældent, at den slags sager ender i retten. Anklagemyndigheden har oplyst, at den seneste lignende dom er fra 1999.

Her blev hver forælder tildelt en bøde på 400 kroner.

/ritzau/