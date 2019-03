Godtgørelse for ulovlig adskillelse er et plaster på såret, lyder det fra asylpar, der vinder sag i byretten.

- Det er en sejr, men det kan ikke opveje, hvad vi har været udsat for.

Sådan lyder det fra det syriske asylpar, der blev adskilt fra hinanden som følge af en ulovlig instruks fra udlændingeminister Inger Støjberg (V).

Parret har fredag fået en godtgørelse på hver 10.000 kroner efter adskillelsen, som Ombudsmanden har stemplet som ulovlig.

Kravet var 50.000 kroner. Alligevel er parret tilfreds.

- Vi er taknemmelige og glade for, at vi har vundet sagen. Det viser, at vi har rettigheder, siger Alnour Alwan.

Han er i dag 28 år og gift med otte år yngre Remaz Alkayal. Sammen har de en søn på toethalvt år.

De kom til Danmark i slutningen af 2015 og blev indkvarteret på et asylcenter i Fredericia.

I februar 2016 var der en ophedet politisk diskussion om unge asylpar. Det førte til, at Inger Støjberg udstedte en instruks.

Den påbød, at par skulle adskilles, hvis en af parterne var mindreårig.

Det betød, at den dengang 17-årige Remaz Alkayad blev tvunget til at bosætte sig på et andet asylcenter, selv om hun var højgravid.

- Det var meget hårdt, fortæller Alnour Alwan.

Hans dansk er sparsomt, men han får hjælp af en ven, der arbejder som tolk.

Parret blev genforenet efter seks måneders adskillelse og har senere fået asyl.

Nu bor familien i et lejet rødstenshus i landsbyen Glud sydøst for Horsens.

Alnour Alwan forstår godt, at ministerens hensigt var at beskytte piger og forhindre tvangsægteskaber.

Men hvis bare myndighederne havde spurgt eller undersøgt sagen nærmere, ville de have opdaget, at der ikke var tale om et tvangsægteskab, forsikrer han.

- Vi elsker hinanden, siger Alnour. At dømme fra smilet hos hustruen, ser følelserne ud til at være gengældt.

Sønnen går nu i daginstitution, og både Alnour og Remaz er tilknyttet et jobcenter.

Håbet er at få et job og blive en del af det danske samfund.

Et dannebrogsflag på en kasettehylde og et udgået juletræ, der endnu ikke er blevet kasseret, vidner om, at parret føler sig hjemme.

Parret har endnu ikke besluttet, hvad godtgørelsen skal bruges til.

Men Alnour har et bud:

- Måske et kørekort og en lille bil, så vi kan komme rundt. Det ville være godt, siger han.

/ritzau/