Den danske syrienkriger Ahmad Salem el-Haj ville ikke sige et ord i grundlovsforhør i Københavns Byret.

28-årige Ahmad Salem el-Haj rullede tirsdag ind til grundlovsforhøret i en kørestol i Københavns Byret.

På råd fra sin forsvarer ville han ikke sige et ord.

El-Haj er sigtet for at have begået tre forbrydelser, herunder en terrortrussel i en video fra 2013, hvor fire personer skyder til måls efter billeder af Anders Fogh Rasmussen, Kurt Westergaard, Ahmed Akkari, Naser Khader og Morten Storm.

Sagens omfattende karakter blev understreget af senioranklager Sidsel Klixbülls murstensstykke mappe, der var proppet med papirer til sagen.

Undervejs rullede anklageren en stor tv-skærm frem, formentlig for at afspille den video, som udgør en central del af sagen.

El-Haj sad i sin rullestol iført en mørkeblå hættetrøje, hvor hætten var trukket godt op over hovedet. Et tæppe dækkede hans ben. Han sad med siden til dommer Lisbeth Christensen på grund af kørestolen.

Alligevel fik tilhørerne bag ham ikke meget at se til ham. De fremmødte pårørende forsøgte at snakke med ham, men politiet bad dem holde op.

Ifølge el-Hajs familie har han længe ønsket at komme til Danmark. Det skyldes blandt andet hans tilstand efter et bombeangreb, hvor han blev såret.

Sigtelserne mod el-Haj blev læst op, og derefter trillede han ind i et lokale med forsvarsadvokat Eigil Strand.

Da de kom ind i retssalen igen, forklarede Eigil Strand, at sagen er alvorlig, og derfor vil el-Haj ikke på nuværende tidspunkt udtale sig. Men han nægter sig skyldig.

Derefter fulgte dommeren en begæring fra anklageren om lukkede døre. Begrundelsen er hensynet til politiets efterforskning.

- Sagen er meget, meget alvorlig, lød hendes begrundelse.

Den første sigtelse er rejst efter paragraf 114 stykke tre i straffeloven. I videoen skal el-Haj har forsøgt at destabilisere et lands samfundsstrukturer med trusler om handlinger, der kan tilføre Danmark alvorlig skade.

Anden sigtelse - efter straffelovens 114 j - går på, at han i samme video offentligt skal have tilskyndet til en forbrydelse.

Han er også sigtet for at have opholdt sig i et område, som det efter juni 2016 var strafbart for danskere at rejse til.

/ritzau/