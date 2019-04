En syrisk mand er torsdag kendt skyldig i at ville dræbe og lemlæste tilfældige i København. Det var et forsøg på terror, siger et nævningeting i Københavns Byret.

Redskaberne var lange køkkenknive og i hvert fald én hjemmelavet bombe. Den skulle blandt andet fremstilles af mere end 17.000 tændstikker, som en yngre syrisk mand skulle komme rejsende med fra et asylcenter i Tyskland.

Den 32-årige var sympatisør med Islamisk Stat på gerningstidspunktet i november 2016, og han var parat til at begå voldelig jihad, fastslår retten.

Sagens seks nævninger og tre juridiske dommere er enige om at kende manden skyldig.

Mens retsformand Henriette Sartvin gennemgår grundlaget for afgørelsen, læner den 32-årige sit hoved forover og ned på bordet foran sig. Tolken oversætter de mange beviser, som byretten lægger vægt på.

Da den spinkelt byggede mand blev ført ind i retslokalet af politifolk, smilede han som så mange gange før og sagde "good morning".

Efter oplæsningen af kendelsen er udtrykket anderledes alvorligt.

Undervejs har han nægtet sig skyldig. Han kender ikke den yngre mand, der tidligere er blevet dømt i Tyskland, har han sagt.

Den 19. november 2016 rejste den 32-årige med tog fra et asylcenter i Sverige, hvor han boede, til København. Samme dag var den yngre landsmand på vej i et andet tog fra Tyskland til København.

Den yngre blev dog stoppet i Rødbyhavn. Han havde ikke noget pas og blev sendt retur til Puttgarden.

Under sagen har han afvist, at de to skulle mødes på Hovedbanegården. De kendte ikke hinanden, har han påstået.

Imidlertid har anklagemyndigheden fremlagt beviser på, at der var kontakt mellem mændene. De kommunikerede via blandt andet WhatsApp.

Straffen til den 32-årige fastsættes først 20. maj.