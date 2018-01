Mandlig asylansøger sigtes for at ville skade tilfældige københavnere med kniv og bomber.

København. Der er umiddelbart grund til at tro på, at en 30-årig mand fra Syrien tilbage i november 2016 var parat til at begå terror i København.

Mandag har en dommer i Københavns Byret i hvert fald valgt at forlænge den sigtedes ophold bag tremmer i yderligere fire uger.

Manden, der er asylansøger i Sverige, blev anholdt 21. december 2017.

Det er politiets opfattelse, at den anholdte var i ledtog med en 21-årig landsmand, og at angrebet skulle have været gennemført på et ukendt sted i København.

Ifølge sigtelsen havde syrerne til hensigt først at overfalde vilkårlige personer med knive. Herefter ville de detonere en eller flere bomber.

Planerne blev dog forpurret, da den 21-årige 19. november 2016 forsøgte at krydse grænsen til Danmark for at mødes med sin landsmand.

Ved grænsen blev han nemlig nægtet indrejse. Efterfølgende blev han anholdt af tysk politi og sigtet for at ville angribe København.

Den tyske anklagemyndighed valgte siden at rejse tiltale mod den 21-årige, og i sommer blev han straffet for forbrydelsen.

Ved en domstol i sydtyske Ravensburg lød straffen på fængsel i seks et halvt år.

Mandagens retsmøde i København foregik for lukkede døre. For selv om sagen har været behandlet i åbne retsmøder i Tyskland, er efterforskningen i Danmark fortsat spæd, lød argumentet fra senioranklager Sidsel Klixbüll.

- Vi arbejder fortsat på at få udleveret materiale fra Tyskland. Efterforskerne skal desuden have mulighed for at afhøre vidner, før de læser om sagens detaljer i pressen, sagde hun.

Under retssagen i Tyskland kom det frem, at det var Islamisk Stat (IS), der etablerede kontakten mellem de to syrere.

Det blev også dokumenteret, hvordan den 21-årige i en korrespondance med IS havde erklæret sig parat til at dræbe i gruppens navn.

- Vi må gå ud fra, at der var tale om, at der skulle sprænges flere bomber, lød det i forbindelse med domsafsigelsen fra den tyske retsformand.

Efter alt at dømme skulle det ske ved et selvmordsangreb. På rejsen mod Danmark havde den 21-årige således hverken returbillet eller skiftetøj, ligesom de kontanter, han medbragte, var få.

Endelig talte de afskedsbreve og bombeopskrifter, der blev fundet på hans telefon, også for, at han selv ville udføre angrebet, mente retten.

Mens den 21-årige havde efterladt sine ejendele bag sig, var han tilsyneladende mere end almindeligt klar til at føre angrebet ud i livet.

På rejsen mod Danmark havde han 17.000 tændstikker, en pakke fyrværkeri, 17 batterier, seks walkie-talkier og to køkkenknive.

/ritzau/