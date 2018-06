Asylansøger er sigtet for at ville skade tilfældige københavnere med kniv og bomber.

København. En syrisk mand, der sigtes for at forberede et terrorangreb i København, har mandag fået besked om, at han skal blive i sin celle frem til 9. juli.

Det oplyser anklager Sonja Hedegaard.

Mandagens retsmøde ved Københavns Byret er foregået bag lukkede døre, og hun ønsker derfor ikke at give flere oplysninger.

Manden nægter sig skyldig.

Kort før jul blev den 31-årige mand, der er asylansøger i Sverige, anholdt og fængslet. Politiet mener, at han var i ledtog med en 21-årig landsmand, der i sommer blev idømt fængsel i seks et halvt år af en tysk domstol.

Ifølge politiet var planen, at de to skulle overfalde tilfældige i København med knive, hvorefter de ville detonere en eller flere bomber.

Angrebet blev dog forpurret, fordi den yngre mand blev stoppet, da han forsøgte at krydse grænsen fra Tyskland til Danmark.

Han havde 17.000 tændstikker, en pakke fyrværkeri, 17 batterier, seks walkie-talkier og to køkkenknive med sig.

Sonja Hedegaard siger, at hun ikke kan oplyse om, hvorvidt anklagemyndigheden snart er klar til at tage stilling til, om manden skal tiltales eller ej.

