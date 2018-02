En 30-årig mand fra Syrien har fået forlænget sin varetægtsfængsling med fire uger.

København. En 30-årig mand fra Syrien, som et sigtet for forsøg på terror i København i november 2016, skal blive yderligere fire uger bag lås og slå.

Københavns Byret har mandag valgt at forlænge mandens varetægtsfængsling, oplyser hans forsvarer, Karin Svenningsen.

Den 30-årige syrer er sigtet for at have planlagt at overfalde tilfældige personer med knive et ukendt sted i København i november 2016.

Herefter skulle han have haft til hensigt at detonere en eller flere bomber.

Ifølge sigtelsen skulle begge dele være sket i samarbejde med en 21-årig landsmand, men helt så langt nåede de to syrere dog ikke.

19. november blev den 21-årige nægtet indrejse i Danmark, da han forsøgte at krydse den dansk-tyske grænse.

Herefter blev han anholdt af tysk politi sigtet for at ville angribe Danmark - og i sommer blev han idømt seks et halvt års fængsel ved en domstol i sydtyske Ravensburg.

På rejsen mod Danmark var den 21-årige i besiddelse af 17.000 tændstikker, en pakke fyrværkeri, 17 batterier, seks walkie-talkier og to køkkenknive.

/ritzau/