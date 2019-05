Med mere end 17.000 tændstikker og knive ville en 32-årig syrisk mand angribe tilfældige i København.

En syrisk mand idømmes fængsel i 12 år samt udvisning for bestandigt for terrorplaner i København. Det har et nævningeting i Københavns Byret mandag besluttet.

Med en eller flere hjemmelavede bomber og knive var det hans plan at dræbe og lemlæste tilfældige mennesker i København i november 2016, har retten slået fast.

Syriske Moyed Al Zoebi har nægtet sig skyldig under sagen. Men anklagemyndigheden har undervejs præsenteret tilstrækkeligt med beviser.

Bomben skulle fremstilles af blandt andet mere end 17.000 tændstikker, som en anden syrisk asylansøger kom rejsende fra Tyskland med i sin rygsæk.

Under sagen er det dokumenteret, at Al Zoebi har et stærkt ekstremistisk sindelag, har specialanklager Sonja Hedegaard hæftet sig ved.

Den dømte har på stedet anket til Østre Landsret.

/ritzau/