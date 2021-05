Der blev onsdag og torsdag fundet fem 'syrebomber' på Korup Skole ved Odense.

Derfor skal SSP mandag mødes med skoleledelsen og tale om det noget mærkværdige fund, skriver TV2 Fyn.

Tommy Holst, der er sekretariatschef i SSP i Odense, tror ikke, at de hjemmelavede bomber er et bredt problem, men noget, der skal håndteres lokalt.

»Vi risikerer at skabe en interesse og nysgerrighed for noget, der egentlig ikke berører så mange, hvis vi sætter det helt store i gang med for eksempel besøg i klasser,« siger Tommy Holst.

Samtidig fortæller han, at hvis SSP finder ud af, at det er et problem på flere skoler, så bliver der skiftet strategi.

Ifølge Beredskabsstyrelsen, så er en flaskebombe en plastbeholder med kemiske stoffer, der udvikler gas ved henstand.

I princippet kan alle kemiske reaktioner med gasudvikling bruges, men i praksis er det oftest baseret på en reaktion mellem et metal og en ætsende væske.

Hvis man finder en flaskebombe, skal man have en sikkerhedsafstand på 25 meter, hvis man ikke har beskyttelse på.

Man skal tilkalde politiet, som vil sende Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste til stedet.