En ansat hos en synsvirksomhed i Solrød Strand skal ifølge anklagemyndigheden straffes med fængsel, fordi han har misbrugt sin stilling og afgivet urigig erklæring.

Ifølge tiltalen fra Midt- og Vestsjællands Politi godkendte han en bil til syn, selv om køretøjet slet ikke var til stede.

Derved skaffede han sig ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, sig selv eller andre en uberettiget fordel.

Den 61-årige mand er mere præcist tiltalt for som synsmedarbejder at have indsendt en synsrapport med en betinget godkendelse af en 12 år gammel Mercedes i E-klassen, selv om han ikke havde undersøgt om bilen var i forskriftsmæssig stand og opfyldte lovgivningens krav.

Bilen var nemlig ifølge tiltalen slet ikke fysisk til stede, da synsmedarbejderen kl. 07.14 en marts-dag i 2017 angav, at den var blevet fremstillet til kontrol og syn.

Derved har han efter anklagemyndighedens opfattelse overtrådt straffelovens paragraf 155 om at have misbrugt sin stilling, mens han virkede i offentlig tjeneste eller hverv.

Samtidig er han også tiltalt for at have overtrådt straffelovens paragraf 175 om at skuffe i retsforhold ved at have afgivet urigtig erklæring i et offentligt dokument.

På den baggrund vil anklagemyndigheden kræve, at han idømmes en fængselsstraf og frakendes retten til at udøve syns- eller omsynsvirksomhed.

Når sagen om et par måneder bliver behandlet ved Retten i Roskilde vil det ske ved en domsmandsag, hvor både en juridisk dommer og to almindelige borgere som domsmænd i fællesskab skal bedømme sagen.

Det indikerer, at den 61-årige nægter sig skyldig i den rejste tiltale.

I september sidste år var tre mænd ved Retten i Næstved tiltalt for at have snydt og modtaget bestikkelse i forbindelse med bilsyn i Slagelse.

De tre mænd havde ifølge tiltalen i maj 2016 godkendt en varebil, selv om den havde fejl og mangler, og slet ikke var blevet undersøgt i synshallen.

De tre tiltalte blev dog frifundet, da der ifølge deres forsvarer ikke var tilstrækkeligt med beviser til at dømme dem.